Pojďme nad sportem uvažovat jako Britové

Bez britské vášně pro pohyb by spojení šesti sportů do jednoho mistrovství Evropy neuspělo. Nebyly by vyprodané stadiony, nebyla by na šampionátu skvělá nálada. Je znát, že postavení sportu ve společnosti je na britských ostrovech výrazně lepší než v Česku. Komentář Glasgow 19:28 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diváci na velodromu Chrise Hoye při mistrovství světa v Glasgow | Zdroj: Reuters

Mary sviští po dálnici 80 mil za hodinu a předjíždí všechna ostatní auta. Je skoro jedenáct večer, ona se blíží po čtyřproudé M8 ke Glasgow a přitom vypráví o charitativních akcích, které dělá tenista Andy Murray. „Měl tu i zápas s Federerem a vyprodali celé SSE Hydro. Tu obrovskou halu, jak je tam teď soutěž gymnastů.“

Atleti až na druhém místě Číst článek

Mary se o sport zajímá. Nejraději má tenis a fotbal, ve kterém fandí glasgowským Rangers. „Dneska Celtic prohrál, z toho mám radost. A pro Hearts to je velký výsledek, protože Celtic tu pravidelně vyhrává ligu. To my jsme před pár lety zbankrotovali a až nedávno se dostali zpátky do nejvyšší soutěže.“

Anebo den předtím: Jsme v parku Knightswood na předměstí Glasgow. U stánku s občerstvením stojí postarší pár s malým vnukem. Asi přijel na prázdniny. Tato trojice se nejde podívat do zoo, ale na BMX. Je to sport, tak jdou – nic víc neřeší.

Kousek od nich kupuje mladá maminka svým dvěma dcerám zmrzlinu. Proč přišla na bikros ona? „Jednak má ten sport rád můj muž a jednak se tahle menší právě naučila na kole. Tak se jdeme podívat na ty, co na něm jezdí profesionálně.“

Ano, i ony mají svého favorita. Ale když nevyhraje, tak nevadí. Stejně mu zatleskají, zamávají a jdou domů. Pobavili se, fandili, a když to jejich oblíbenci nevyšlo teď, vyjde to jindy. Lidé přijdou tak jako tak, je to součástí kultury, proto o sportu tolik ví a nebojí se o tom mluvit.

Já jen, že to bylo pro české prostředí docela osvěžující...