Výsledky biatlonistů na MS? Žádné překvapení

„Budu realista, tipuju tři medaile,“ napsal jeden z biatlonových fanoušků na facebooku před startem šampionátu. Jistě: kdo se někdy nezmýlil při odhadování sportovních výsledků…? Ale tahle předpověď byla už v době svého publikování úsměvná.

Možná to někomu z vás přijde tvrdé. Kruté. Třeba si řeknete, že po bitvě je každý generálem. Ale kdo čekal výrazně lepší výsledky českých reprezentantů, byl nikoliv realistou, nýbrž obrovským optimistou.

Čtyři vycházky Markéty Davidové a jedna štafetová na stupně vítězů v předchozím průběhu zimy nás opravňovaly doufat, že aspoň jednou by se na mistrovství u prvních třech příček mohla objevit česká vlaječka. Ano, mohla, nebyla by to žádná senzace.

Jenže Davidová jela poprvé na velkou akci dospělých jako jedna z favoritek. Některé ženy (nebo ještě stále spíše dívky?) tohle i ve věku 22 let zvládnou, tlak si nepřipouští nebo je očekávání naopak spíš motivuje.

Pro ni se to ukázalo jako velké sousto. Nejde o žádný průšvih. Velmi nerad bych to zakřiknul, ale pokud ji nepostihne vážný zdravotní problém a nepřestane na sobě pracovat, velké medaile se dřív nebo později dočká.

Kritici budou pravděpodobně ohrnovat nos, ale dobrý šampionát zažil Tomáš Krupčík. Jedenatřicetiletý chlapík, který se roky pohyboval na hraně reprezentačního A-týmu a chyběl v něm i při loňských olympijských hrách, se v Östersundu stal jeho jedničkou.

Za předchozích pět sezón získal ve Světovém poháru dohromady 145 bodů, v téhle jich má ještě před koncem 144 a z toho více než polovinu vydoloval právě na šampionátu. Krupčíkovi nelze nic vyčítat.

Jenže ani těm, od kterých jsme čekali víc, protože v minulosti dokázali prohánět nejlepší, nelze vyloženě nic vyčítat. Speciálně Ondřej Moravec, Michal Krčmář a Veronika Vítková, na něž tahle charakteristika sedí, jsou proslulí perfekcionisti.

Pro svůj úspěch dělají maximum. V tréninku dřou a nechtějí podcenit ani věci kolem. Třeba Krčmář raději už v sezóně nehraje ani na svém oblíbeném playstationu, aby si jeho tělo i mysl dokonale odpočinuly před závody.

Jenže šampionát a vlastně celá zima téhle trojce nevyšla podle představ. Něco se pokazilo. Přetrénování? Změna přípravy s novými kouči Gjellandem a Vítkem?

Vedení českého biatlonu čeká záživné jaro. Musí si sezónu důkladně zanalyzovat, zjistit, co je potřeba do té příští změnit. Už teď se ostatně zamýšlí i nad složením realizačních týmů.

Spoléhat se jen na další výkonnostní vzestup Markéty Davidové by bylo málo.