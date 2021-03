Kreml se chová, jako kdyby zkoušel Navalného zavraždit podruhé

Poté, co se Alexej Navalnyj po soudu, který ho na 2,5 roku zbavil svobody ve věci, kterou předtím vyhrál u Evropského soudu pro lidská práva, ocitl za mřížemi, posílal jen zprávy, v nichž se snažil o humor, byť někdy černý. Ve čtvrtek však vyšlo najevo, že jeho zdravotní stav je vážný. Komentář Praha 6:30 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl odsouzen na 2,5 roku vězení | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po dlouhých průtazích k němu pustili advokáty, kteří zprostředkovali dvě Navalného prohlášení ve formě žádostí na ruskou Vězeňskou správu. Popisuje silné bolesti zad, které vedly k tomu, že nemůže používat pravou nohu.

Vězeňská správa mu dovolila „léčbu“ v podobě 2 tablet ibuprofenu denně a ibuprofenové masti. Specialistu, o něhož Navalnyj žádal, odmítla a nepustila léky, které pacientovi nařídil. Navalnyj dokonce nesmí mít ani papír s popisem cviků, které má dělat na bolavá záda.

Politik spojuje zhoršení svého stavu s mučením nespavostí, kterému je podroben po celou dobu pobytu v „přátelském koncentráku“, jak nazval trestaneckou kolonii číslo 2 v městě Pokrov asi sto kilometrů od Moskvy. Každou hodinu je totiž buzen, nemůže souvisle spát. Bachaři to zdůvodňují statusem „vězně náchylného k útěku“, který byl Navalnému přiřčen ještě před eskortováním do kolonie.

Zrada demokracie

Navalnyj je právník, proto žádá o dodržení vůči své osobě platných zákonů, které podobné postupy nepovolují. Navalného manželka Julie otevřeným dopisem požádala Vladimira Putina o okamžité Alexejovo propuštění.

Julie Navalná napsala: „Putin už vyprávěl celé zemi, že čte moje provolání k němu. Žádám tedy okamžitě propustit mého muže, Alexeje Navalného, kterého protizákonně uvrhl do žaláře. Uvrhl ho tam proto, že se bojí politické konkurence a chce sedět na trůnu do konce života. To, co se nyní děje, je osobní pomsta a masakr, který se páchá před našima očima. Musí to být okamžitě zastaveno.“

Více než 150 ruských novinářů, umělců, obhájců lidských práv, vědců a akademiků bylo ve čtvrtek podepsáno pod otevřeným dopisem, který adresovali řediteli Vězeňské služby, generálnímu prokurátorovi a ombudsmance.

„Prosíme Vás a žádáme, abyste podnikli veškerá opatření pro vytvoření normálních podmínek pro pobyt Alexeje Navalného v kolonii, které nebudou ohrožovat jeho zdraví a život. Rovněž žádáme zajistit zákonný a včasný přístup jeho advokátů,“ uvádí se v dopise.

Mezitím ve čtvrtek vyjádřilo na serveru Navalného Fondu boje proti korupci přání zúčastnit se mítinku za jeho osvobození na 265 tisíc lidí z celého Ruska. Existuje ale nebezpečí, že nakonec půjde o poslední rozloučení. Kreml se chová tak, jako kdyby zkoušel Navalného zavraždit podruhé, když to nevyšlo napoprvé.

Napomáhat takovému režimu nabídnutím podílu na bezpečnostní struktuře země, přesněji na výstavbě jaderné elektrárny, je politicky vzato zrada demokracie. Lidsky je to svinstvo.

Autor je komentátor serveru novinky.cz