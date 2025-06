Mladí teroristé z Brna aneb Jak se bránit?

V Česku neobvyklá událost. Policie zatkla pět mladých Čechů. Jsou podezřelí z podpory a propagace terorismu, podněcování k nenávisti a plánování teroristického útoku. Většině je méně než 18, některým ani ne 15 let. Jeden z nich je ve vazbě. Minimálně jeden byl ve spojení s verbířem Islámského státu, tedy s jakýmsi náborářem jedné z teroristických organizací působících v Sýrii. Verbíř skupině zadával úkoly, plánovali s ním teroristický útok. Komentář Praha 6:30 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatčení mladíci byli v kontaktu s islamisty zhruba dva roky (ilustrační foto) | Foto: MARTIN DIVISEK | Zdroj: Profimedia

Mladíci byli v kontaktu s islamisty zhruba dva roky. Dva z nich se na konci ledna 2024 pokusili v Brně zapálit synagogu. Nejde ale jen o českou skupinu. Naverbovaní lidé operovali ve více zemích, zatýkání probíhalo kupříkladu i v Rakousku. Skupinu vypátrala policie ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou (BIS).

První, co vás napadne: Jak je to možné? Jak se nezletilí kluci z Brna spojí s Islámským státem a nechají se naverbovat?

Nevyrůstali v islámských rodinách, rodiče prý o jejich temných aktivitách nevěděli nic. Dagmar Lastovecká, státní zástupkyně dozorující případ, řekla: „Nenapadlo by vás, že se taková situace může odehrávat v těchto rodinách“.

S Islámským státem se spojili přes sociální sítě: Instagram, Telegram a TikTok. Komunikační kanál je tedy jasný. Šéf BIS Michal Koudelka napsal, že hochy „pojila fascinace násilím, nenávist k LGBT komunitě, Židům a podobně. Na internetu vyhledávali takto nenávistně zaměřená videa a texty“.

Radikalizace? Ale jak?

Expert na džihádistickou radikalizaci z Univerzity Karlovy Emil Aslan motivaci skupiny vysvětluje takto: „Zejména mladiství muži často mají tendenci sdružovat se v různých uskupeních. Netýká se to zdaleka jenom džihádistické radikalizace nebo extrémismu, týká se to i ultrapravicových skupin, pouličních gangů a tak dále. Je to celkem běžná věc...“

Kluci si podle něj chtějí dokázat, „že jsou chlapi, tvrďáci“. Pak záleží na tom, „na co taková skupina natrefí“.

Další věc, která asi většinu z nás napadne: Co s tím? Jak se radikalizaci mladých hochů bránit? Zakázat jim třeba sociální sítě? Kontrolovat jim telefony? To asi nejde.

Zafungovaly bezpečnostní složky. Skupinu sledovala policie a tajná služba, zasáhly dřív, než mladí stačili zaútočit. Ochrana spočívá ve složitém monitorování sociálních sítí.

Zpravodajci musí spolupracovat s tajnými službami dalších zemí, navzájem se varují. A nutné je sledovat, co se děje v terénu, v radikálních komunitách.

V brněnském případu je velmi důležité, že radikálové nebyli v kontaktu s českou muslimskou komunitou. „V žádném případě se neradikalizovali v českých mešitách, to zdůrazňuji. Ideologii islámského džihádu podlehli jednoznačně na internetu,“ řekl Michal Koudelka.

Zásadní, nenahraditelná je role rodin. Rodiče mají své děti znát, mají se jim věnovat, mají jim nabídnout nějaký dobrý smysl života. Mají je bránit před infekcí nenávistí. Pak radikalizace nejspíš hrozit nebude.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24