Mnoho povyku pro klip Víta Rakušana

Ale po necelých třech týdnech už znějí hlasy, že je příkladná jednota pětikoalice málem minulostí. A to kvůli klipu, jímž předseda Starostů Rakušan avizuje sérii setkání s občany, při kterých prý rád vyslechne jakoukoli kritiku. A dodává: „Bez cenzury.“

Což je asi tak jediné zarážející, spíš měl jinými slovy povzbudit účastníky, asi nejen voliče STANu ale všech vládních stran, aby se zkrátka nezdráhali hovořit otevřeně.

Přímost ostatně sám slibuje v prvé části klipu stylizovaném jako debata týmu – prý volejbalového – v šatně po nemastném výkonu. „Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí, co děláme. Zbytečně taktizujeme. Hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře.“

Načež pomyslný trenér nebo lídr mužstva (pravda, STAN má ve vládě jen muže), dodá, že to musí skončit. A na otázku kolegy, jestli to také řekne Fialovi (a to už jsme na půdě politické), odpoví: „Řeknu mu to. Musíme přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné.“

No, jednak není jasné, co si představit pod slovem „správné“, a pak se zdá, jakoby šéf STANu myslel na kroky budoucí. Ale během chystaných výjezdů hodlá vysvětlovat už učiněné. Nicméně podle něho vládou špatně komunikované. Tedy „některé legislativní kroky vlády a úsporná opatření“.

Takže v tom člověk může mít trochu hokej. Nebo volejbal. Ale že chce Rakušan slyšet, co si myslí lidé zneklidnění nevalnou úrovní vládní komunikace v nelehkých časech, pokusit se jim vrátit aspoň částečně důvěru, a nechat se řadovými občany inspirovat, není v nejmenším komické. Naopak.

Předčasní čerti

I když se posměšků samozřejmě dočkal. Jak od osob, které se vysmívají vždycky takřka všemu, tak od těch, co to mají takříkajíc v popisu práce. To překvapivé není. Zato ano míra rozhořčení v reakcích části politiků ODS, z nichž jeden dokonce klip označil za „cestu do pekel“.

A udivují i pohledy některých komentátorů, podle nichž jde o znak koroze soudržnosti. Jíž ale ve skutečnosti nevinně vyznívající klip není, žádný výpad proti vládním partnerům neobsahuje. Jen je z něj cítit rozhodnutí být uvnitř pětikoalice důraznější. A samozřejmě, jde o předehru ke kampani pro troje letošní volby. Ve kterých ale všechny vládní subjekty, při nejbližších evropských i ty na jedné kandidátce Spolu, budou bojovat za sebe.

Jako vždycky. Ještě to neznamená, že jednota bere za své. Konec konců se k ní čerstvě přihlásili i mírně rozkolísaní Piráti. A právě v tyto dny se jistě prokáže při zápolení s opozicí o korespondenční volbu. K malování čertů na zdi čas zatím nenastal. A kdo ví, třeba ani nepřijde. Možná dokonce i díky Rakušanovu „probuzení“.

Autor je komentátor Českého rozhlasu