Monika Jankovská ve slovenské justici zdaleka nekončí

Jméno Moniky Jankovské se objevilo ve zveřejněných přepisech kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera. Právě jeho policie viní mimo jiné z toho, že si objednal vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka. Proto vznikl tlak, aby vysoce postavená představitelka resortu spravedlnosti odstoupila ze své funkce.

Nejprve něco takového kategoricky odmítala, nyní ale změnila původní názor. V minulosti ji k tomu vyzval nepřímo i premiér Peter Pellegrini. Naopak šéf vládní strany Smer Robert Fico se k tomu, jestli by měla odstoupit jeho stranická kolegyně, vůbec nevyjadřoval.

V reakci na její odchod jí akorát poděkoval „za kus dobré práce“, kterou prý na ministerstvu vykonala. O to ostřeji se proti jejímu dalšímu působení na klíčové pozici v rámci justice vyslovila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Při oznamování odchodu z ministerstva se Jankovská oháněla paragrafy, čímž asi dávala najevo, že je využije, pokud by kdokoli o ní prohlašoval, že byla napojena na Mariana Kočnera. Její mobil, který zajistila policie, ale svědčí o opaku.

Vzdát se taláru?

Ze šifrované komunikace, kterou se podařilo policii zajistit, vyplynulo, že kontroverzní podnikatel měl s Jankovskou doslova velké plány. Přál si údajně, aby se stala ministryní spravedlnosti, když se po loňské vraždě Jána Kuciaka uvolnilo místo v čele resortu.

Zdá se, že i na Slovensku se dávají věci pomalu do pohybu. Ze svých veřejných funkcí jsou pod tlakem stále nových odhalení nuceni odstupovat ti, kteří zjevně nehájili zájmy svých spoluobčanů, ale byli advokáty mocných hybatelů v pozadí, jako byl Marian Kočner. V minulosti kvůli tomu už skončili dlouholetý ministr vnitra Robert Kaliňák nebo policejní prezident Tibor Gašpar.

Dosavadní státní tajemnice na ministerstvu spravedlnosti Monika Jankovská pravděpodobně nebyla poslední. Pikantní ale je, že Jankovská, která pracovala před příchodem na ministerstvo jako trestní soudkyně bratislavského krajského soudu, se nechce taláru vzdát a nevidí prý pro to důvod.

Jankovská bohužel ví, co dělá. Jako soudkyně má svoje jisté, včetně dobrého příjmu. Zároveň může svými rozhodnutími paradoxně napáchat daleko víc škody, než kdyby seděla na ministerstvu.

Z pohledu veřejnosti bude sice v závětří, ale využíváním neformálních vztahů a vazeb uvnitř soudní soustavy může leccos ovlivnit. To je vlastně přesně to, o co lidem jako Marianovi Kočnerovi šlo vždycky ze všeho nejvíc. Tady bude změna ještě hodně dlouhým procesem.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu