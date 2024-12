Motoristé kongresující

Úvahy o tom, s kým by v případě volebního vítězství mohl Andrej Babiš (ANO) vládnout, běží už delší čas. A po jarních eurovolbách se v nich vynořil do té doby neznámý subjekt Motoristé sobě. Byť v tandemu se Šlachtovou Přísahou, která už na scéně nějakou chvíli je a roku 2021 jí vstup do Sněmovny unikl poměrně těsně. Komentář Praha 6:30 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové a příznivci strany Motoristé sobě na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Samotní Motoristé, od Šlachty se ostatně už trochu odtahující, pak během uplynulého půlroku vykazují v preferenčních šetřeních nadějná čísla. A Babišovo hnutí to samozřejmě vnímá. Proto také Motoristy na jejich sobotním prvém kongresu z pódia v pražské hale Královka pozdravil 1. místopředseda ANO Karel Havlíček. S tím, že prý si povolební spolupráci dovede představit.

Dvojlomný exprezident

K čemuž ale třeba dodat, že jakýmsi guru Motoristů je Václav Klaus. A pokud by na ně měl mít větší vliv (předseda a zakladatel Petr Macinka je už dlouho ve vedení Klausova Institutu a zářivá hvězda Motoristů Filip Turek se k exprezidentovi vehementně hlásí), Babiš by zaručeně nestál o to, aby se snad Klaus do eventuálního společného vládnutí nějak z pozadí zapojoval. Nicméně pro něho Motoristé pořád asi představují přijatelnější variantu, než SPD nebo koalice Stačilo!.

Sám Klaus se na kongres rovněž dostavil a ve svém vystoupení vyjádřil naději, že se strana bude jasně deklarovat jako pravicový subjekt. Čemuž by napovídalo poněkud zvláštní ideové desatero prezentované Macinkou.

Jde o výčet toho, co pro Motoristy „není nepřítel“. Na prvém místě samozřejmě automobil, dále pak člověk, klima, energie, uhlí, průmysl, trh, koruna, pravda a svoboda.

Člověk by očekával, že mezi prioritami bude i demokracie, aspoň pro forma. A nějak se na ni zapomnělo.

Prezentován byl i kroužek stranických expertů, ve kterém vedle odborníka na zdravotnictví Borise Šťastného, šéfa pražské buňky Motoristů, jsou pozoruhodné osoby - sociální věci má mít na starosti prezident Stomatologické komory Šmucler, otázky spravedlnosti bývalá Nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, a ekonomiku oblíbenec médií Pikora.

Turek pro mladé a strana pro sentimentální

Motoristy táhne vzhůru jednoznačně Turek, který chlapským kouzlem milovníka a majitele rychlých benzinových vozů učaroval části mladé generace. Není sice členem strany, ale po sobotě jejím „čestným prezidentem“. A jak známo, sedí v Evropském parlamentu.

To ovšem trochu koliduje se záměrem uspět ve všeobecných volbách, protože by byl třeba v čele kandidátky. Podle už několika rozhovorů také uvažuje, že by evropský mandát opustil a přesedlal na čistě domácí scénu. K čemuž ho prý nabádá i Klaus. Má ovšem dilema, neboť není jistota ani, že Motoristé překročí pět procent, ani že vplují do vlády.

A Macinka také ví, že by pro všeobecné volby potřeboval vícero „Turků“. A to na kandidátky v nejlidnatějších krajích. Jimiž zatím nedisponuje. A je otázka, kde je hledat.

Turek je specifický element. Přitahující mimo jiné i specifické a tedy různorodé příznivce. Někteří z nich na kongres přiburáceli v nákladných mnohoobsahových autech, někteří méně nápadně.

Například bývalá starostka ostravského obvodu Mariánské Hory Liana Janáčková a někdejší i současný vsetínský starosta Jiří Čunek (ovšem zároveň senátor za KDU-ČSL), oba známí mimo jiné svými náměty pokud jde o romskou populaci. Anebo miliardář Richard Chlad, dříve provozující četné stovky výherních automatů. Všem přítomným pak na odchodu zněla z reproduktorů píseň Daniela Landy.

Motoristé údajně mají oslovovat hodně mladých. Sám Turek jistým charisma zřejmě ano. Ale na mnohé mladé by kongres musel dělat dojem vyvolávání duchů vysloveně starých. A zároveň v Babišovi posílit snahu získat tolik hlasů, aby se nemusel obtěžovat s žádným vládním partnerem.

Autor je komentátor Českého rozhlasu