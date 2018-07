Modrič bojuje o titul i Zlatý míč

Dlouhá nadvláda Cristiana Ronalda a Lionela Messiho v anketě Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa by letos mohla skončit. Jejich nástupcem by se mohl stát... Co třeba chorvatský záložník Luka Modrič?

Komentář Moskva 9:29 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít