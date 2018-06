Tak k čemu ten videorozhodčí vlastně je?

Diskutabilní byly dva momenty. Penalta po faulu na Portugalce Ronalda a gól Španěla Diega Costy.​

V prvním případě Ronaldo do španělského obránce Nacha naskočil a až pak došlo ke kontaktu obou hráčů.

Šedá zóna

Podle rozhodčího Rocchiho - k nelibosti Španělů - penalta. Verdikt následně potvrdil i videorozhodčí Irrati.

A druhý moment? Předcházel mu souboj Diega Costy s portugalským stoperem Pepem, kterého trefil loktem do krku.

Ani v tomto případě videorozhodčí verdikt hlavního sudího nezměnil. Proč?

Video má zabránit jen hrubým a zjevným chybám. To se v těchto případech nestalo. Oba momenty sice byly hraniční, ale rozhodnutí sudího nebylo vyloženě špatné. Rozhodčí tomu říkají „šedá zóna“. I kdyby Rocchi posoudil obě situace opačně, asistent u videa by opravu nedoporučil.

Ve fotbale zkrátka bývají i nejednoznačné momenty, a tak to i zůstane. Video totiž nemá zbavit rozhodčího odpovědnosti.

Pro úplnost, videorozhodčí zkoumá jen to podstatné - gólové situace, penalty, vyloučení a případně upozorňuje na chybnou identifikaci hráčů při udělení žluté nebo červené karty.

Pípnou hodinky?

Na mistrovství světa je rovněž k dispozici takzvaná „Goal Line Technology“. I ta byla v pátek v akci. To když se míč po střele španělského záložníka Iska odrazil od břevna - na brankovou čáru. Anebo za ni?

Španělský obránce Ramos okamžitě naběhl k rozhodčímu a zlobil se, že to byl gól. Ricchi však jen ukázal na hodinky, které by mu v takovém případě daly signál. To, že míč za čárou nebyl, následně potvrdily i všechny televizní záběry.

Zápas zkrátka nabídl několik situací, které ukázaly, jak moc můžou moderní technologie fotbalu pomoci. Nerozprášit emoce, ale zajistit fér hru.