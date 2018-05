Rum, kontušovka, čert… a vanilková!

Nejsem úplně příznivcem hledání českých restaurací v zahraničí. Když mi ale kolega Jaroslav Plašil doporučil v Kodani kavárnu Švejk, nešlo mezi zápasy hokejové reprezentace odolat. A když mi navíc český fotbalista Michael Lüftner v tréninkovém centru kodaňského klubu řekl, že je to prakticky za rohem, spojil jsem příjemné s užitečným. Komentář Kodaň 6:31 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceská foják, doprá foják... | Foto: František Kuna | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kodaň je hezká i mimo historické centrum s názvem Nyhavn, kterému se dostalo zmínky ve všech turistických průvodcích. Cihlové domky připomínají třeba Anglii a na jednom takovém je podobizna obtloustlého Švejka.

„Dobrý den, umíte česky?“ zkusil jsem to. Neuspěl jsem a jsem za to rád. Jonathan má rád české pivo, natočit ho umí a nabízí mi Becherovku a také nějakou slivovici. Tolik z nabídky českých tekutých pochutin. I když je mi jasné, že ten mladík česky neumí a česká pití vyslovuje zhruba jako „Bešérofka“ a „Slifovise“, musím ho podrobit těžkému testu.

„Dejchněte na mě! Rum, kontušovka, čert.“ Kouká na mě jak na blázna. „A vanilková?“ Kroutí hlavou.

Dobře, je to takové trochu prvoplánové. Ale přiznejte, vy byste to nezkusili? Neměl ani jedno. Spíš je to ale otázka na majitele kavárny a co asi překvapí, není to Čech. Je to Dán, který má rád Česko.

Mrzí mě ale, že jsem Jonathana nezkusil z výslovnosti. Slovo Švejk uměl říct perfektně a věděl, že je to voják, který miluje pivo. Jak je to někdy jednoduché. Ale slyšet Dána vyslovovat slovo kontušovka by v rádiu mohlo znít hezky. Inu, jindy.

Při loučení mi Jonathan nabízí Becherovku. Odmítám. „Take care,“ praví. Dávej na sebe pozor! Becherovka dělá divy…

…to ale v Česku samozřejmě víme!