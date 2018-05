Hokejová pohádka začíná

V Andersenově pohádce z roku 1843 je jedno z káčátek ostatními zvířaty odstrkováno, což ho trápí. Až se nakonec rozhodne, že se nechá zabít hejnem labutí. Ti ho k jeho údivu ale vítají a přijímají. Maskot Duckly představuje právě mladou labuť se statusem hrdiny.

Podobně jako s káčátkem by to mohlo dopadnout i se světovým šampionátem, alespoň v to věří dánští pořadatelé. A mně nezbývá než v to také věřit. Zatím je mistrovství hodně ošklivé a jako by ho nikdo z místních obyvatel nechtěl. Nebo minimálně o něm zatím není pár ulic od haly ani vidu ani slechu.

Ale ani samotná Royal Arena zatím nepřipomíná místo, kde by se už za pár hodin měl rozjet hokejový vrchol sezóny. Jen dostat se podle, na šampionátech tradičních, tabulek na požadované místo (do kabin, mix-zóny, tréninkové haly, komentátorské stanoviště,…) je dost složité, tabulky totiž chybí. Nejsou, ale možná budou.

Když se ptám pořadatele, jak se kam dostanu, jen odpoví: „To je problém!“ a když mu řeknu, že je to velký problém, s úsměvem pokývá hlavou a zopakuje: „Je to velký problém.“

Ale jak už to v pohádkách bývá, ono se vše v dobré obrátí. Jenže v těch Andersenových to bývá dost ponuré vyprávění, než dobro nakonec zvítězí, a dánský šampionát zatím slibuje hodně napínavé až hororové vyprávění. Alespoň co se organizace týká.