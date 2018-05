Mladí a nezkušení hokejisté jsou správným krokem

Viděl jsem je v Pardubicích. Můžete namítat, že to byla jen příprava a teď je čeká mistrovství světa. Jasně, byla, a třeba Finsko a Švédsko budou daleko silnější, mají spoustu hráčů z NHL. Ale mně se ti kluci líbili. Udělali mi radost. Možná medaili neudělají, dobře, ale ti zkušení ji neuhráli už pět let. Komentář Praha 9:30 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas a Filip Chytil v utkání proti Rusku na Švédských hrách. | Foto: Henrik Montgomery | Zdroj: AP

Obměna se někdy musela provést a z mého pohledu je to krok správným směrem. Takový je zkrátka trend, sází se na důraz mladých, na rychlost, tempo a bojovnost. Vždyť se podívejte na NHL.

Navíc – je v reprezentaci Tomáš Plekanec, to jsem rád. Neměl žádnou super sezonu, v Montrealu ztrácel svou pozici, pak ho vyměnili do Toronta. Ale on je správný lídr, u něj to není o gólech a nahrávkách.

V Helsinkách 1982 jsem byl naposledy kapitánem národního týmu, získali jsme tam stříbrné medaile. Byl jsem tam nejstarší a přesně tuhle pozici zažil, také jsme měli mladé beky a také s námi nikdo moc nepočítal.

Tomáš říká, že tam nejede nikoho učit, a to říká správně. O tom to není, vždyť jste v národním týmu, ti kluci jsou na vysoké úrovni. Ale on je ten hlavní chemik. Když fungují vztahy v mužstvu, když je všechno správně nastavené, tak ten zkušený hokejista mluví s nováčky. Mladíci vědí, co to je za osobnost, co všechno dokázal, a stačí jen, aby se spolu bavili, šli na kafe a pomůže to celému týmu.

O čem si povídají? O přesilovkách, o hře nebo i něco osobního. Plekanec jim dá pocit, že patří do toho týmu. Když budou mít moc velký respekt z trenéra, jemu se svěří. Může to vypadat zvláštně, ale dvacetiletý kluk si zkrátka kolikrát nedovolí přímo bavit s koučem. Lídr tu myšlenku může přenést k trenérovi, ten mu věří víc.

Když tohle bude fungovat, tak tým může uspět. Věřte jim a držte palce!