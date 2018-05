Kodani vládne žlutá. A řepkou to není…

Argumentů, proč jet na hokejové mistrovství světa do zahraničí jako fanoušek, jsem slyšel hodně, ale nebývají moc originální. Máme dovolenou, rádi hokej, kdo neskáče, není Čech, chci to vidět naživo, je to blízko. A právě poslední důvod se povedlo perfektně rozvést partě švédských chlapců v dresech se třemi korunkami. A pivem v ruce.

Jistě, Švédsko není jen Malmö a v zemi jsou místa, odkud je to do Kodaně vzdušnou čarou stejně daleko jako třeba z jihu Portugalska, Moskvy nebo z Tuniska. Čeští fanoušci taky logicky budou za rok v Bratislavě ve větším počtu než v kanadském Halifaxu.

Rýpu do švédských fandů o přestávce jejich zápasu, že před lety, když se hrálo ve Stockholmu a pak ještě jednou, s návštěvností seveřani pohořeli. Nebyl jsem tam, atmosféru nemohu posoudit. Ale tady v Kodani jsou Švédové jako doma.

Naši nejsou doma, na třicátníky jde puberta

„Pamatuješ si, když jsi byl malý kluk a rodiče nebyli doma?“ Ptá se mě jeden ze švédských fanoušků. „Ten pocit máme tady. Jakoby naši odjeli z baráku a my máme volno. O nic se nestaráme, je to jedna velká párty!“ Pochopil jsem, jak to myslí, ale nemohl jsem moc přikyvovat. Že by naši nebyli třeba na víkend doma, nepamatuju. A případný prazážitek z párty s babičkou a dědou nemám.

Ale ty švédské kluky chápu. Pravda, natáčel jsem rozhovor se třemi lidmi. Abych dosáhl novinářské vyváženosti, musel bych udělat rozhovorů zhruba jedenáct tisíc během jednoho zápasu, popřípadě zhruba padesát tisíc rozhovorů za týden, a na to, promiňte mi to, nemám čas a snad ani prostor v diktafonu.

Je to žlutý? Co to je…?

Když má někdo velmi kladný vztah k alkoholu, říkáme v Česku, že pije jako Dán. Dánové tohle rčení zase posouvají lehce na severovýchod a tvrdí, že onen milovník sklenic pije jako Švéd. Po více než týdnu tady na šampionátu je to pro mě akceptovatelné, porovnání ale nemám, protože – parodujíc Matušku – všichni Dánové jsou už v Herningu.

Ti tři puberťáci, kteří mutovali nejméně před patnácti lety, jistě nejsou reprezentativní vzorek švédského osazenstva. Švéd tedy alespoň pro mě pije zatím jako Švéd.

Připadám si tady vlastně jako v současném Česku, jen když vidím žlutou, evokuje mi to víc slovo pil než pyl.

Na řepku tady myšlenky nemám žádné…