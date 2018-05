Největší vynález - chleba s máslem

Našli jsme restauraci, kde se na dánské poměry za celkem slušnou cenu dá najíst formou teplého bufetu. A tak pojídáme kousek uzeného vepřového, kousek ryby, nějaké houbičky, zeleninu nebo třeba zapečené těstoviny s čímsi.

Jenže co večer? Na teplé jídlo někde v restauraci není mezi zápasy čas a sklenice s vynikajícím gulášem od tchýně už jsou prázdné. A hlad je. Nevím jak vám, ale mně s prázdným žaludkem mluvit dvě a půl hodiny a pak ještě do noci zpracovávat ohlasy po utkání moc nejde.

Chuťové buňky si vzpomenou třeba na tak obyčejný pokrm, jakým je chleba s máslem. Jenže v zahraničí mi snad nikde chleba nechutnal. Kromě Jižní Koreji, kde ho ale pekli čeští pekaři. Prostě Šumavu nebo třeba pecen Kovářského či Hostivařského chleba nejde sehnat snad nikde po světě.

Pak jsem se ale dočetl, že Dánové dali světu chléb s máslem - nebo, jak říká moje manželka, „chleba máslem“. To přece není možné, aby i tady, v zemi tak slavného vynálezu, byl k dostání jen nějaký „euro chléb“ připomínající toustovou pěnu, který tedy mazat máslem rozhodně nechci.

Rum, kontušovka, čert… a vanilková! Číst článek

A tak jsem se vydal do místního obchodu na hloubkový průzkum. Po pro mě dlouhém hledání jsem našel něco, co by mohlo český chléb připomínat. Při minulých letmých pokusech jsem totiž našel sice vzhledem podobný, ale chuťově to tedy za moc nestálo, alespoň pro mě.

Po návratu domů jsem nedočkavě odkrojil patičku, namazal máslem a vykřikl: „To je ono!“ Pokud byste sem někdy cestovali na delší dobu, jmenuje se – SOFTKERNERUGRØD. Právě tenhle výtvor dánských pekařů je pro mě nejskvělejším kulinářským požitkem, který jsem zde objevil.

Poprvé jsem si ho dal před zápasem s Ruskem. A protože vítězné rituály se nemění, dal jsem si ho před utkáním s Běloruskem. Teď a tady slibuji, že skrojím, namažu a sním před každým následujícím zápasem českých hokejistů. Klidně ještě pětkrát (modří už vědí). Chleba se přeci nikdy nepřejí.