O dějinách zemí máloco vypovídá tolik, jako odchody jejich prezidentů. Týká se to i Egypta. Zatím posledním případem bylo náhlé úmrtí Muhammada Mursího, který zkolaboval při soudním jednání a následně zemřel. Před soudem byl jako obžalovaný a po určitou dobu mu dokonce hrozil trest smrti. I tak měl jen teoretickou šanci, že se ještě někdy dostane na svobodu. Komentář Praha 6:30 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muhammad Mursí v roce 2015 | Foto: Ahmed Omar | Zdroj: ČTK/AP

Jeho odpůrci ho považovali za zločince i bez rozsudku, zatímco příznivci i nadále věřili, že je legitimní hlavou státu, násilně odstavenou od moci a nikdy neuvěří, že Mursí zemřel přirozenou smrtí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Když prezidenti neumírají v posteli

V řadě ohledů se od svých předchůdců lišil. Jako jediný nevzešel z armády, jako jediný byl islamista, a oproti většině svých dlouho vládnoucích kolegů vydržel ve funkci pouhý rok mezi svým zvolením v červnu 2012 a sesazením v červenci 2013. A ano, jako jediný egyptský prezident od zrušení monarchie byl zvolen v podstatě demokraticky.

Jinak ale Mursího dramatická životní cesta i její podivný konec zcela zapadají do vzorce novodobých egyptských dějin.

Chudí vojáci

Prvním prezidentem byl Muhamad Nadžíb, který se k moci dostal při převratu takzvaných svobodných důstojníků, kteří sesadili krále.

Mursí zemřel na infarkt, uvedla egyptská televize. Podle advokáta už byl pohřben v Káhiře Číst článek

Prezidentem se stal v roce 1953, a i když zastával současně i funkci premiéra, jeho moc byla dost omezená. Dostával se do konfliktu se svými kolegy pučisty – byl umírněnější, opatrnější a chtěl omezit vliv armády. Výsledkem bylo, že ho jeho přátelé sesadili a většinu svého zbývajícího života strávil v domácím vězení.

Ve funkci hlavy státu ho vystřídal radikálnější, charismatičtější a bezohlednější Gamál Násir. Ten zemřel po téměř patnácti letech ve funkci na infarkt, podle některých názorů jako zlomený člověk v důsledku šoku, který utrpěl po drtivé porážce z šestidenní války s Izraelem. Rozloučit se s ním přišly miliony lidí.

Nahradil ho jeho blízký spolupracovník Anvar Sadat, který prohrál další válku s Izraelem, následně změnil názor, přešel ze sovětské na americkou stranu a uzavřel s Izraelci epochální mír. Za ten jej roku 1981 při atentátu potrestali islámští radikálové.

Hořké konce

I tak byl konec Sadatova vládnutí postižen protikorupčními a sociálními protesty, o kterých se on sám domníval, že je tajně vyvolává Moskva, která tak trestá zběha ze sovětské stáje.

Je možné, že by byl nakonec svržen a třeba i uvězněn. Takto se Sadat dožil jen dvaašedesáti let a na pohřeb tohoto neúspěšného prezidenta a odvážného mírotvorce přijel historicky rekordní počet zahraničních státníků, včetně desítek arabských hlav států a tří bývalých amerických prezidentů.

Jeho nástupcem se stal Husní Mubárak, který vládl od roku 1981 až do revoluce roku 2011, tedy celých 30 let. Kdyby zemřel před tím, i on by se dočkal velkolepého pohřbu. Takto se dožil potupného svržení a několikaletého věznění. Už několikrát se mluvilo o vážném stavu a hrozící smrti, nyní se zdá, že v klidu oslavil 91. narozeniny a přežil o čtvrt století Muhammada Mursího, který ho roku 2012 nakrátko nahradil.

Jak známo, Mursí byl sesazen po pouhém roce současným prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím. Ten má podobný profil jako všichni ostatní – je původně voják, pochází z chudého prostředí, a jeho zvolení se nedá označit za příkladně demokratické. Bude-li mít štěstí, nebude na něj spáchán atentát ani nebude vězněn, a třeba ani nebude muset vládnout až do konce svých dní, aby tomu zabránil.

Zatím se dá jen zvolat: šťastná to země, jejíž prezidenti umírají v posteli. V Egyptě to zatím moc neplatí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu