Může za zájem o bitcoinovou kauzu okurková sezóna, jak nám tvrdí Decroix?

„Připouštím, že odchod pana koordinátora z funkce měl řídit nějaký koordinátor.“ Tuto větu nepronesla Eva Decroix (ODS), ale její karikatura z tužky Miroslava Kemela. Je to ale lepší shrnutí dosavadního vývoje bitcoinové aféry, než jaké nedávno předvedla ministryně spravedlnosti.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS)

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nevysvětlila, proč koordinátor David Uhlíř neskončil až v závěru prázdnin, jak bylo původně oznámeno, ale už v červenci. Neobjasnila, proč nesepsal závěrečnou zprávu, která byla avizována, a raději se v tichosti vytratil na dovolenou.

Divný je i jeho bobřík mlčení, když nám předtím sliboval, koho všeho se bude tázat a jak nám svá zjištění předloží. Ani nevíme, jestli v resortu odhalil systémová pochybení a navrhnul vhodný postup do budoucna, což byl další z jeho závazků.

Proč se diví?

Nevíme prostě nic nového, přesto se ministryně Decroix našemu zájmu diví. Přikládá jej vlivu okurkové sezóny a tomu, že kauza je velmi nasvícená a všichni v ní něco hledají. Tak se aspoň vyjádřila v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Ovšem i z jejích dalších mediálních výstupů je patrné, že už ji maska ochotné a milé členky vlády nesedí a potřebuje dát průchod i aroganci, tolik typické pro vysoko postavené jedince.

My nic nechápeme, my se moc ptáme. Jako by šlo o banální prkotinu, a ne o fatální selhání státu a jeho institucí. Copak je normální, když ministerstvo spravedlnosti obdrží miliardu z kryptoměnové peněženky muže, kterého nedávno propustili z vězení? Muže, který dosud bohatl zejména na trestné činnosti?

Decroix zveřejní aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Publikovat ji chce příští týden

Číst článek

Když Eva Decroix Pavla Blažka (ministr za ODS) střídala, líčila, co všechno udělá. Už tenkrát to připomínalo kouřovou clonu. Hodně slov, málo činů. Nikdo nevyžadoval ani časovou osu, kterou si už novináři sestavili dříve, ani koordinátora. Když už si ale ministryně doktora Uhlíře prosadila, měla dohlédnout, aby do případu nevnesl ještě větší zmatky.

Nová časová osa možná překvapí

Nyní nás Decroix navnazuje na rozšířenou časovou osu. Schválně jestli v ní bude, kdy právní odbor resortu financí sepsal negativní stanovisko k daru, kdy doputovalo do kabinetu ministra Zbyňka Stanjury (ODS) a co se s ním dělo poté.

Také si počkejme, zda v ní bude zaneseno jednání, na jehož základě dárce Jiříkovský věnoval státu zrovna a přesně 30 procent obsahu bitcoinové portmonky. Po předchozích zkušenostech ale čekejme spíš méně než více.

Pak by šlo pochopit i rozčarování Starostů a nezávislých, kteří podporu Fialovu kabinetu podmínili transparentními kroky ministryně. Také chtěli, aby všechny informace jako Decroix měl i jejich náměstek Karel Dvořák. Pokud je měl a kolegy zasvěcoval, nemohou být překvapení. Pokud je ale neměl, svědčilo by to o nezájmu ODS o koaliční partnery. Ministryně navrch Starosty obvinila, že se před volbami snaží zviditelnit.

Další nahrávka pro ANO?

Na jedné straně je pravda, že jejich ambicí je posbírat hlasy odpadlé od koalice Spolu a mít v příští Sněmovně početnější klub než ODS. Na straně druhé jim nerozhodnost a přešlapování v kauze ubližuje víc než občanským demokratům.

25:51

Klímová: Uhlíř dostane 160 tisíc, zprávu ke kauze nedodá. Audit ale ukazuje, že mohlo jít o trestný čin

Číst článek

A situaci nezachránil ani předseda Vít Rakušan, kdy s hraným sebevědomím deklaroval, že v příští vládě bude chtít jeho hnutí resort spravedlnosti pro sebe. I vinou afér, jako je ta bitcoinová, má lepší vyhlídky k nastěhování do Strakovy akademie opoziční hnutí ANO.

To jemu si chtějí Starostové říct o flek po Evě Decroix? Vždyť co chvíli opakují, že s Babišem nepůjdou…

Nebylo by nakonec trapné mlčení koaličních předáků včetně Evy Decroix a Víta Rakušana lepší než jejich pokusy neustále předvádět nějakou aktivitu, když stejně tušíme, že je vše jenom na oko?

Autor je politický analytik 

