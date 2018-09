Kapsch nemůže pochopit, že květen není září

Výsledek výběrového řízení napadla. V květnu jí dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za pravdu. V září stejná instituce na základě stejných podkladů rozhodla zcela opačně.

Ještě než se firma nadechla k nějaké reakci, byla podepsána smlouva s vítězem. Ta mu zaručuje provozování mýtného systému, za což mu stát celkově zaplatí několik miliard korun. Mělo by to být o něco méně než doposud. Erár by tak měl ušetřit peníze. Neúspěšný uchazeč má smůlu. Na miliardy nedosáhne.

Alespoň tímto způsobem se zatím vyvíjí dění kolem výběru mýta na vybraných silnicích a dálnicích v Česku. Přesto není jisté, zda stát na změně provozovatele skutečně ušetří a zda poražená firma Kapsch doopravdy spláče nad výdělkem.

Prostor pro soudní spory

Nedojednají-li v zákulisí znesvářené strany smír, skončí spor o mýto velmi pravděpodobně u soudu. Pokud u něj dostane Kapsch za pravdu, potom bude muset stát nahradit vzniklou škodu. Ta se může pohybovat ve stovkách milionů korun.

K tomu je zatím daleko. Blíž má konsorcium CzechToll/SkyToll k provozování mýtného systému místo Kapsche. Posunula ho k tomu blesková reakce ministerstva dopravy. Po vyhlášení verdiktu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v řádu hodin podepsalo se zmíněným konsorciem smlouvu. Přitom dosud není zcela jasné, zda už neplatí předběžné opatření, které ministerstvu takovýto krok zakazovalo.

Zdá se, že už nic nezastaví výměnu provozovatele mýtného systému. Neobešlo se to bez nestandardních postupů jak ministerstva, tak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nelze se proto divit tomu, že o výběru mýta uslyšíme i v době, kdy už ho bude mít na starost jiná firma.

V následujících měsících, či spíše letech, se ukáže, zda to bylo rozhodnutí, které státu skutečně ušetří peníze. Tím spíš, že se předložené nabídky v ceně výrazně nelišily. Zkrátka nebyl důvod postupovat při výběrovém řízení tak neobratně, aby vznikl prostor pro soudní spory. Nehledě na spekulace o tom, kteří politici mají prsty v tom, že květen není září.