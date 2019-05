Kauza mýto – stát není všemocný

Historie s mýtem je složitá a zapletená a není pochyb, že běžný občan nestíhá případ sledovat. Ovšem tentokrát soud rozhodl v jednom z rozměrů, který je jasný a přehledný, zároveň jeho význam přesahuje jedno výběrové řízení.

Věcně došlo k tomu, že si jeden ze zájemců o správu mýta, tedy společnost Kapsch, stěžoval u antimonopolního úřadu na průběh a výsledek soutěže, kterou podle verdiktu ministerstva dopravy z loňského září vyhrálo konsorcium firem CzechToll a SkyToll.

Antimonopolní úřad ovšem námitky poražené firmy ignoroval a dal bez řečí za pravdu ministerstvu dopravy, že soutěž proběhla korektně. Tehdejší ministr Daniel Ťok (za ANO) neváhal a smlouvu s vítězným konsorciem okamžitě podepsal.

Hájit se proti nespravedlnosti

Na postupu státních úřadů není ani tak zneklidňující fakt, že v časové tísni nějak rozhodly o výsledku jedné veřejné soutěže. Vážnější problém je v tom, že stát rozhoduje a nepřihlíží k zákonným právům těch, kterých se jeho rozhodnutí týká.

V případu mýto ostatně věděl každý z účastníků, že ministerstvo dopravy se zcela vědomě nechce zákona držet a rozhoduje svévolně jen podle toho, jak se mu právě hodí. To by totiž znamenalo, že právní stát v Česku má vážné trhliny, pokud není jen fasádou pro prostor bezpráví, kde státní úředníci rozhodují v zásadě diktátorským způsobem.

Je pravda, že zaplacení advokáti dokážou vytvořit právní konstrukci, která dává státu za pravdu, ovšem v případě mýta všichni zúčastnění věděli, že se tím jen zakrývá pravý stav věcí. Z toho si přinejmenším dopravní odborníci odnesli zkušenost, že proti státnímu zájmu nemá smysl bojovat a že je lepší se podřídit, případně z takového submisivního postoje získat výhody.

Proto je tak důležité, že Krajský soud v Brně dal za pravdu společnosti Kapsch a verdikt antimonopolního úřadu zrušil. Teď se musí experti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypořádat s námitkami, které proti výsledku soutěže přednesla jedna z poražených firem.

Nemá smysl předjímat, jak antimonopolní úřad rozhodne tentokrát. Nepochybně je možné, že dojde ke stejnému výsledku jako loni, i když námitky vypořádá, a verdikt o provozovateli mýta v letech 2020 - 2029 se měnit nebude.

Samozřejmě by nastalo větší drama, kdyby výsledky soutěže o mýto zrušil s ohledem na porušení zákona, ke kterému během této soutěže došlo, ale to už je jiný příběh, který patří spíše do resortu dopravy, případně by mohl posloužit jako podklad k hodnocení, že stát agendu o určité míře složitosti prostě nezvládá.

Podstatná událost ale proběhla už ve čtvrtek. Pokud stát porušuje zákony, které si sám stanovil, a poškozuje tím práva soukromníků, pak má soukromník možnost se svého práva dovolat u soudu.

Zní to jako samozřejmost, ovšem je to zároveň jedna z definic právního státu, a veřejnost může potěšit, že se ji podařilo naplnit v tak podstatném případě, jako je správa mýtného systému.

Může to povzbudit každého občana, který se domnívá, že mu radnice či jiný úřad úmyslně škodí, respektive z nezájmu ignoruje jeho právo na důstojný život. Není to však vrchnost a hájit se proti nespravedlnosti u soudu může každý.