Evropská centrální banka začátkem června s největší pravděpodobností dál sníží úrokové sazby. Člověku, který žije v České republice, která si bedlivě chrání svoji korunu, by tato informace rozhodně neměla ujít. Už proto, že se může stát, že záhy jej bude víc zajímat, co se děje v Evropě než v Praze Na Příkopech, kde sídlí Česká národní banka. Komentář Praha 16:30 21. května 2024

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v tzv. podnikatelském balíčku navrhuje, aby firmy mohly vyplácet mzdy nejen v korunách, ale i v eurech. Jde v podstatě o logické opatření, které navazuje na možnost vést účetnictví v eurech, které platí od ledna letošního roku.

Julie Hrstková: Mzdy v eurech nás přiblíží k jednotné měně dřív, než by vláda chtěla

Firmy o to stojí, stejně jako dlouhodobě tlačí na zavedení eura. Proti němu je ale stále většina obyvatel – nejvíc ze zemí Evropské unie, které zatím jednotnou měnu nezavedly.

Výplata v jednotné měně by musela být dobrovolná, zaměstnance by k ní nikdo nesměl nutit. V pohraničí, kde řada lidí jezdí běžně nakupovat do zahraničí, nebo dokonce žijí v zahraničí, by šlo určitě o vítanou novinku.

Proti výplatě mezd v eurech je ale zásadně Česká národní banka. Bojí se totiž, že by její politika, která je aktuálně postavená na vysokých úrokových sazbách, nemusela fungovat. Protože by si lidé klidně brali levnější úvěry v jednotné měně a českou korunu, kterou podle průzkumů tak hájí, by s klidným srdcem opustili.

Síkelův podnikatelský balíček

Jistou zkušenost už ostatně centrální bankéři mají. České firmy jsou totiž z velké části orientované na zahraničí a mají příjmy v eurech. I proto velmi rády využívají úvěry v jednotné měně, což se ukázalo nejvíc tehdy, kdy Česká národní banka prudce zvyšovala sazby a zdražovala veškeré půjčky.

V té době si firmy půjčovaly za velmi nízké úroky Evropské centrální banky. A vydělaly na tom, bez rizika, právě proto, že mají příjmy v eurech. To samé poněkud překvapivě platilo i pro realitní fondy, kterým nikdo nemohl zakázat nejen půjčky v eurech, ale ani to, aby svoje nemovitosti pronajímaly rovněž v eurech. A to v České republice, kde je oficiálním platidlem česká koruna.

To, že by si lidé mohli vybrat mezi tím, jestli budou mít příjmy v eurech nebo korunách, by zcela jednoznačně rozšířilo použití eur v Česku. Protože mzdy a úvěry v eurech by vedly k tlaku na to, aby jednotnou měnu braly i obchody.

A také by to oslabilo pozici České národní banky, a to nejen její měnové politiky, ale i samotných členů bankovní rady. Třeba by mohli dokonce dojít k závěru, že jsou zbyteční.

Jestli projde Síkelův podnikatelský balíček, jsme k euru daleko blíž než s jakýmkoliv jiným krokem, ke kterému kdy přistoupila jakákoliv předchozí vláda.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin