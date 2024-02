Na burze krom amerických gigantů svítí i evropské hvězdy

Na kapitálovém trhu to vypadá jako na Divokém západě. Což by nebyla zas taková novinka, ale nyní je to skoro doslova. Loňský rok patřil Sedmi statečným, tak investoři přezdívají sedmi největším americkým akciím, které táhnou celý trh. Letos – až na výjimky – jízda pokračuje. Komentář Praha 6:30 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký výrobce čipů Nvidia | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Letmým pohledem na ekonomiku se tedy nezdá, že by byl důvod ke kdovíjakému optimismu. Hospodářství vyspělých států už dva roky balancuje na hraně recese, úrokové sazby komplikují život firmám, inflace domácnostem a světový obchod i politiku brzdí spory a válečné konflikty.

Přesto akciový trh vystoupal na rekord. Na svědomí to z velké části má zmíněných Sedm statečných, tedy sedmero největších a nejatraktivnějších akcií amerického trhu, ovšem s globálním dosahem zboží a služeb. První je Nvidia, výrobce čipů – její akcie loni vzrostly o 250 procent a letos už o více než 50 procent.

Investoři evidentně sázejí na to, že budoucnost světové ekonomiky je v polovodičích. Příběh úspěchu má za sebou také Meta, někdejší Facebook – ač před dvěma lety byla mezi investory skoro na odpis, protože Mark Zuckerberg vsadil vše na takzvaný metaverse, zpátky je ve velkém stylu. Masivně investuje do umělé inteligence, a to se trhu líbí, takže se ze dna vrátila na vrchol.

Budoucnost jako ráj pro technologie a zdraví

Na burze se daří také Microsoftu, který chytře investoval do firmy Open AI, výrobce populárního ChatuGPT a tím si zajistil svou technologickou budoucnost. Dobře se mají i investoři do legend jako je Apple internetový gigant Amazon a také mateřská firma vyhledavače Google.

V sedmeru nejlepších akcí je jedna výjimka, která potvrzuje pravidlo, a sice Tesla. Ta za poslední rok umazala všechny své zisky. Psychologicky vzato, z Elona Muska se stává asi moc velký podivín, že tím trpí i jeho hlavní byznys. Prakticky automobilka doplácí na záplavu levných elektroaut z Číny.

Takže Sedm statečných si jakoby žije vlastním životem, nehledě na aktuální ekonomiku. Skrze tyto akcie investoři optimisticky vyhlížejí do budoucnosti. Váha amerických gigantů zásadně roste – v indexu amerických akcií váží třetinu a jsou významné i na globálním trhu. Podle Financial Times nebýt růstu Sedmi statečných, index amerických akcií jako celek by loni stagnoval. Takhle přidal 24 procent. Hodnota Sedmi statečných loni vzrostla na více než dvojnásobek.

Většina akciového dění se již tradičně odehrává ve Spojených státech a je tendence na Evropu hledět jako na konzervativní, málo rostoucí trh. Něco na tom je, ale naděje se nyní přelila i tam. Pokud má Amerika Sedm statečných, v originále Magnificent Seven, v Evropě trenduje GRANOLAS, zkratka odkazující na snídaňové cereálie.

Tak pojmenovala soubor slibných akcií vlivná banka Goldman Sachs. V čele skupiny jedenácti hvězd je dánská Novo Nordisk, výrobce léků na hubnutí Ozempic a Wegowy. Za poslední rok tato akcie vzrostla o pěkné dvě třetiny.

Mezi evropské naděje jsou řazeny především akcie související se zdravotnictvím a farmaprůmyslem. Britská GSK, francouzská Sanofi, švýcarské Roche a Novartis. Mezi favority patří také potravinářský gigant Nestlé a kosmetický L´Oréal. Technologický sektor je zde zastoupen německou softwarovou firmou SAP a nizozemským výrobcem čipů ASML.

Do čela pelotonu evropských akcií patří také konglomerát luxusu francouzského podnikatele a nejbohatšího Evropana Bernarda Arnaulta v čele s Louis Vuittonem. Ten má za sebou turbulentní rok, ale zatím to vypadá, že zatáčky vybral a také mu pomáhá, že investoři sázejí na návrat čínských kupců do sektoru luxusního zboží.

Skupina Granolas nyní tvoří čtvrtinu v celoevropském indexu Stoxx600 a Goldman Sachs přepovídá dokonce lepší budoucnost než americkým Sedmi statečným. Jsou méně rozkolísané, mají stabilnější účetní knihy a nejsou zatím tak předražené, jako americké protějšky. Jejich růst za posledních dvanáct měsíců vytáhl také evropské akcie na rekord.

Sečteno a podtrženo, ve výhledu akciových investorů vypadá budoucnost vedle trochy marnivosti jako ráj pro technologie a zdraví. To jsou sektory, které přitahují nejvíce peněz i inovací. Optimismus akciových trhů může být aktuálně přestřelený, ale pokud je tento trend dlouhodobý, je to vlastně dobrá zpráva.

