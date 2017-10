Na loďce i na večeři. Britové na poslední chvíli dohání, co dohnat nemohou

Britská vláda spustila v posledních dnech diplomatickou ofenzivu. Jejím cílem je zachránit před čtvrtečním a pátečním summitem to, co nedokázali britští vyjednavači domluvit za poslední půlrok. Z jejích snah je přitom patrné, že Londýn stále nechce nebo neumí pochopit, jak se věci na unijní straně mají. Britské úsilí je tak dopředu odsouzeno k nezdaru. Komentář Londýn 9:00 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský ministr zahraničí Boris Johnson s náměstkem českého ministra zahraničí Ivem Šrámkem | Zdroj: Reprofoto YouTube.com

Máloco tolik výstižně ilustrovalo současnou disonanci mezi Británií a zbytkem EU jako scéna z minulé neděle z paláce Chevening House. Britský ministr zahraničí Boris Johnson si tam pozval osmičku kolegů ze střední a východní Evropy. A během přestávky v jednání se dobře naladěný hostitel vydal s náměstkem šéfa české diplomacie Ivo Šrámkem brázdit vody přilehlého jezera na člunu.

Každý vesloval chvílemi jinak (nemluvě o tom, že Šrámka v tom Johnson nechal na začátku sám), moc rychle jim to neplulo, ale oba se u toho hezky usmívali. Prakticky úplně stejně působí i každé vyjednávací kolo brexitu.

Mediálně vděčné záběry rozverných šéfdiplomatů, následované ještě partičkou kroketu, ale zastínily samotnou schůzku, o které se toho předem ani potom moc nevědělo. Náměstek Šrámek později v Lucemburku přiznal, že v jejím závěru došlo i na brexit a že Johnson kolegům z východu unie vysvětloval britský pohled na věc.

Vášnivá objetí i polibky

O 24 hodin později se jala dělat to samé přímo v jámě lvové, tedy v Bruselu, premiérka Theresa Mayová. Také její večeře s Jeanem-Claudem Junckerem a Michelem Barnierem nebyla dopředu příliš anoncována. Šéfka londýnské vlády se na ní snažila získat předsedu Evropské komise a hlavního unijního vyjednavače na svou stranu, aby jí pomohli přimět další evropské lídry k ústupkům a co nejrychlejšímu posunutí rozhovorů o brexitu k jednáním o budoucích vztazích a přechodném období.

Neúspěšně. V porovnání s podobnou večeří v dubnu v Londýně ale tahle (aspoň zatím) neskočila obří diplomatickou blamáží. Juncker a Mayová svorně prohlásili, že jednání proběhlo v přátelské a konstruktivní atmosféře, což účastníci sedánku ve 13. patře paláce Berlaymont demonstrovali vřelými polibky při rozloučení. Nejvášnivější objetí bylo asi v podání Junckera a britského ministra pro brexit Davida Davise.

Zprávy o chystané předsummitové „ofenzivě šarmem“ přicházely z ostrovů už několik týdnů předem. Podle nejlepších tradic britské diplomacie vsadil Londýn na to, že si své požadavky vymůže dohodou s ostatními lídry a přeskočí hlavního vyjednavače Barniera. Když s tím Mayová narazila v Berlíně i v Paříži, pokusila se aspoň získat „bruselské hlavouny“ na zmáknutí Merkelové, Macrona a spol.

Ani tenhle tah ale britské vládě zjevně nevyšel. V návrhu závěrů páteční schůzky k brexitu jasně stojí, že pokrok v jednáních není dostatečný a že ho lídři znovu posoudí v prosinci. Minimálně do té doby má londýnský kabinet evidentně smůlu. Že to zkouší zleva-zprava, je legitimní. Dokládá to ale přetrvávající britské nepochopení procesu vyjednávání o brexitu, na který Britové sami přistoupili.

Vyjednavač je jen jeden

Ukázkovým příkladem je neustálé dožadování se větší flexibility unijních vyjednavačů. I kdyby byl Michel Barnier z gumy, nic to Londýnu nebude platné. Francouzův manévrovací prostor je jasně vykolíkovaný mandátem od premiérů a prezidentů sedmadvacítky a jemu nezbývá než se držet na úzce vymezeném hřišti. Britové se s tím ale jakoby ne a ne smířit.

Fotografie z rozloučení Jean-Claude Junckera a britského ministra pro brexit Davida Davise | Zdroj: Reuters

„Rádi si poslechneme britský názor, ale vyjednavač je jen jeden,“ komentoval vysoce postavený unijní diplomat snahy Británie. Ta má neustále také problém s tím, že Brusel chce všechno na papíře, a nedokáže – nebo nechce – přistoupit na to, že unii nestačí, že to Mayová veřejně řekla. Jako její vágní příslib, že Londýn bude ctít své finanční závazky i nějakou dobu po vystoupení z unie.

Když Boris Johnson odpichoval od břehu loďku s náměstkem Šrámkem na palubě, dvakrát zopakoval, že to bude úžasný úspěch. Asi měl na mysli plavbu s českým diplomatem, možná si to samé ale stále myslí také o brexitu. Unijní diplomaté připouštějí, že po projevu britské premiérky ve Florencii naděje na úspěšné dotažení jednání o britském odchodu výrazně stouply. Garantováno ale nic rozhodně není, dodávají jedním dechem. Zejména pokud ostrovní partneři nezmění přístup…