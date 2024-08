Také na plážích Chorvatska je k dispozici internet a kdo si tam v úterý otevřel stránky evropského statistického úřadu, ten se musel vážně zamyslet. Nelze vyloučit, že se inflace v Evropě opět probouzí a platí to i pro Česko. Komentář Praha 16:30 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Euro, eura, peníze (ilustrační foto) | Foto: Alexas_Fotos/ CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Během sedmi měsíců letošního roku totiž vyrostly české ceny už o tři a půl procenta, a pokud nedojde v dalších měsících ke korekci, inflační cíl České národní banky se opět nenaplní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Na obzoru nová inflace? Varovný signál z Chorvatska

V každém případě Česko v červenci patřilo mezi třetinu zemí Evropské unie, kde ceny od počátku roku vyrostly nejvíc. Proč právě my patříme k nejhorším, ptá se zneklidněný český rekreant. Najednou mu však bleskne hlavou trpké poznání. Právě on patří k viníkům, protože za svou rekreaci u moře v Chorvatsku zaplatil cestovní kanceláři nekřesťanské peníze.

Příběh chorvatského rekreanta je nadsázkou, od reality se však příliš nevzdaluje. Ekonomové jsou zajedno, že tuzemské zdražování dnes táhnou služby, mezi kterými hrají významnou roli restaurace, hotely, kadeřnictví, doprava, telekomunikace a také nákup rekreací.

Až klesne poptávka

Ve službách obecně vyrostly zdejší ceny od začátku roku skoro o sedm procent, tedy šestým největším tempem v Evropě. Je pravda, že o sedm procent u nás v průměru vyrostly také regulované ceny, za které se prodávají především energie, vodné, jízdné veřejné dopravy, léky nebo tabák.

Inflace v červenci vzrostla na 2,2 procenta. Zpomalilo zlevňování potravin, zdražily dovolené Číst článek

Ovšem větší riziko pro celkovou stabilitu tuzemských cen znamenají zmíněné služby, protože tam se zdražuje takříkajíc spontánně.

Na místě je tedy otázka, u jakých služeb se od počátku roku zdražovalo nejvíc. Je pravda, že restaurace, hotely a také kadeřnictví si už připsaly 6 procent, to však není v Evropě žádná velká zvláštnost. Ovšem speciální kapitolou jsou zahraniční dovolené. Česko patří vedle Dánska, Švédska, Nizozemska a Slovinska k pěti zemím, kde ceny dovolených od počátku roku vyrostly nápadně rychle, zhruba o třetinu.

Leccos lze vysvětlit tím, že skončily předsezónní slevy, ovšem nic to nemění na konstatování Českého statistického úřadu, že právě nákup zahraničních dovolených tuzemskou inflační bilanci v červenci nápadně zhoršil.

Možná by to nebylo tak horké, kdyby Češi častěji cestovali do jiných zemí, než je Chorvatsko, kde restaurace a hotely zdražily proti loňsku nejvíc, dvakrát rychleji než například v Itálii a Španělsku.

Zdá se, že se Čechům přestala vyplácet jejich snaha, zajistit si dovolené v příjemném prostředí u moře, přesto za dostupnou cenu. Právě tam, kde dříve bylo nejlevněji, se dnes zdražuje nejrychleji. Podstatná je přitom okolnost, že v případě rekreací jsou tuzemské rodiny nakonec připraveny utrácet své rezervy, ať to stojí, co stojí. V zásadě tedy jde o inflační chování.

Je to varování, že se inflace může vrátit i ve větším měřítku, proto bude dobré sledovat vývoj cen i v příštích měsících ostřížím zrakem. Na druhé straně není přece jen nutné signál z Chorvatska přeceňovat. Může se stát, že hned po prázdninách, až klesne poptávka, zahraniční zájezdy zase prudce zlevní. Dokonce se může stát, že tím klesne celková inflace a veškeré obavy ze zdražování tím budou definitivně zažehnány. Optimisté tomu mohou prozatím v klidu věřit.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy