Na Slovensku se v sobotu děly zázraky

Krajské volby na Slovensku ukázaly, jak skvělý výsledek může přinést předvolební spolupráce. V Banské Bystrici se všichni slušní spojili proti neofašistovi Marianu Kotlebovi - a drtivě vyhrál jejich kandidát Ján Lunter. V ostatních krajích se daly dohromady pravicové strany – a vyhrály v pěti ze zbývajících sedmi obvodech a přivodily vládnímu Smeru ostudnou porážku. Komentář Praha 6:44 6. listopadu 2017

Marian Kotleba vyhrál minulé županské volby (přímá volba šéfa kraje) právě proto, že ho ostatní podcenili, hádali se a otrávili voliče.

Jeho Ľudová strana Naše Slovensko pak v parlamentních volbách v roce 2016 dostala osm procent hlasů, dnes by ji volilo deset procent a je třetí nejsilnější stranou v zemi.

Po sobotě to vypadá, že se voličům podařilo hnědou sílu zastavit – nejenže Kotleba neobhájil, ale z 336 kotlebovských jeho kandidátů do krajských zastupitelstev prošli jen dva...

Všichni proti Kotlebovi

Strana, která obdivuje vojenský Slovenský štát, používá fašistické symboly a touží po odchodu Slovenska z EU i NATO, nemizí z politické mapy. Ale demokraté ukázali, jak proti ní postupovat: před volbami se vzdali kandidatury jak zástupci pravice, tak populární ředitel Muzea SNP Stanislav Mičev.

Všichni podpořili místního podnikatele Jána Luntera, který měl podle průzkumů největší šanci porazit Kotlebu. A to se také stalo. Lunter získal přes 99 tisíc hlasů, Kotleba 47 tisíc – o dvacet tisíc méně než minule. Volební účast byla přes 40 procent (minule ve druhém kole necelých 25).

Nezbývá než gratulovat – demokraté sehráli skvělou partii proti velmi nebezpečnému soupeři.

Druhý důkaz úspěšné spolupráce vidíme na celoslovenské úrovni a zasahuje vládní koalici (Smer, Slovenská národní strana, slovensko-maďarský Most). Především dlouhodobě nejsilnější slovenská strana Smer (sociální demokracie zvláštního střihu) v župních volbách vždy dominovala, mívala pět šest županů z osmi. Po sobotě jí zbyli dva.

Smer jako HZDS?

Po prohře premiéra a předsedy Smeru Roberta Fica s Andrejem Kiskou v prezidentských volbách 2014, po neslaném nemastném vítězství v parlamentních volbách 2016 je to třetí vážné varování.

Slovenští komentátoři už předpovídají Smeru osud strany HZDS Vladimíra Mečiara – od absolutní moci k naprosté nicotě. Ale to předbíhají.

Fico je lepší politik než Mečiar a má mnohem slabší opozici, než byla v roce 1998 celoslovenská občanská vzpoura proti Mečiarovu způsobu vládnutí (který Petr Pithart nazval 'státním terorismem').

Pravicové strany Svoboda a solidarita Richarda Sulíka (velkého kritika EU a obdivovatele Alternativy pro Německo), OĽaNO Igora Matoviče (velmi svérázného politika), hnutí NOVA, mimoparlamentního KDH a podle regionů i další menší strany se dokázaly domluvit na společných kandidátech a doslova zničit Smer.

Jestli to pravici dodá návod, jak Fica porazit i v parlamentních volbách, to je velká otázka. Když se pokusily jednat po minulých volbách do národní rady o koalici „všichni proti Ficovi“, rozhádali se do krve během pár hodin.

„Začali jste revoluci, padla první kostka domina,“ komentoval volby Igor Matovič. A Richard Sulík dodal: „Lidé mají plné zuby toho, co se tu děje. Chtějí slušně spravovanou zemi.“

Další představitel opozice Miroslav Beblavý na sociálních sítích napsal: „Právě jsme začali vylézat z populisticko-fašistické díry.“

Malá revoluce

Poprvé v historii vyhrála župní volby žena – Erika Jurinová (za OĽaNO a NOVA) v Žilinském kraji (což bývala bašta Slovenské národní strany, kde tentokrát úplně vyhořela) a ta výsledek v Deníku N komentovala: „Můžeme to nazvat malou revolucí proti tomu, jak funguje náš stát.“

Ano, voliči určitě vystavili Smeru, SNS i Mostu účet za vládnutí na celostátní úrovni, řekli – nechceme korupci, kauzy ministra vnitra Roberta Kaliňáka, podezřelé zakázky na obraně, rozkrádání eurofondů ve školství... Ano, Robert Fico prohrál jako nikdy v minulosti. Ale to ještě není garance příštích vítězství pro opozici.

Nicméně i tak se stává Slovensko v době populismu, iracionálního hlasování a obav o liberální demokracii zemí dobrých zpráv: nedávno se jeho tři nejvyšší ústavní činitelé společně a jednoznačně postavili za evropské směřování země. A v sobotu voliči zatlačili neofašisty do kouta, vymetli staré smerácké kádry z krajů a vzkázali vládě, že mají po krk jejího klientelismu.

Střední Evropa právě teď takové zprávy potřebuje jako sůl.