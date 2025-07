Na uprchlíky platí pevná ruka aneb dánské předsednictví

Aarhus není jen druhé největší dánské město, ale také město, kterým prostupuje otevřená a přátelská atmosféra, dýchne na příchozího sotva do města vstoupí. Aarhusu se proto říká město úsměvů a smíchu.

Jediní, kdo s tím nejspíš nesouhlasí, jsou uprchlíci. Do smíchu jim totiž nebylo, když zaslechli, jak premiérka říká, že lidé přicházející zvenčí, co páchají zlo, anebo nectí naše hodnoty a způsob života, nemají v Evropě co pohledávat. Dala tak najevo, že uprchlictví bude jedním z témat nadcházejícího dánského předsednictví.

Ministr pro uprchlictví Kaare Dybvad v této souvislosti usoudil, že italské řešení soustředit sporné uprchlíky mimo zem do tábora v Albánii, ač jde o sporný způsob, má něco do sebe. Na rozdíl od našich poměrů Dánům uprchlictví zasahuje do běžného denního života, mají s ním mnohočetné zkušenosti, své premiérce dobře rozumějí.

Velmi dobře jí rozumějí i dánští učitelé. Podle nejnovější studie národního výzkumného centra pro sociální péči se každý čtvrtý učitel zdráhá ve vyučování zavést hovor na téma karikatur Mohameda, války v Gaze, na náboženství vůbec a na otázky genderové a identitní.

Ať nakousnou kterékoliv téma, riskují, že budou následně ukřičeni dětmi s uprchlickými kořeny, vychovanými zpravidla v jednoznačných postojích a v náboženské nesnášenlivosti.

Obojí se dostává do rozporu s evropským pojetím rovnoprávnosti náboženských vyznání a s evropskými hodnotami, jak ve svém vystoupení zmínila Mette Frederiksenová.

Větší údernost konzervativců

Někteří komentátoři soudí, že reakce dánských učitelů je příliš ustrašená. Už ale nenabízejí, jak řešit situaci, kdy výklad část osazenstva třídy odmítá poslouchat a dává to najevo neutuchajícím řevem. Dánští učitelé nejsou jediní, kdo to raději vzdá.

Vzdala to i frakce Evropské lidové strany. Snad strach z voličů jí velel, aby se zřekla možnosti vést uvnitř parlamentu jednání nad lidovci navrženým seznamem bezpečných zemí původu a bezpečných zemí vůbec. Agendu raději přehrála na nacionalistickou frakci evropských konzervativců. Mezi nimi najdeme naši ODS, polské Právo a spravedlnost a italské Bratry Itálie.

V razanci vůči uprchlíkům lze od této frakce očekávat větší údernost, sotva však vyváženou spravedlnost. Vystoupení dánské premiérky bylo pro mnohé mnohoslibné. Co z něho, opravdu vzejde, uvidíme v prosinci, na konci právě zahájeného předsednictví.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost