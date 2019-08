Nedávné „Vlastenecké setkání pořádané Sdružením přátel bílého heterosexuálního muže” slibovalo mimořádnou událost.

„Ještě nikdy se nepodařilo dostat tolik výrazných vlasteneckých osobností na jedno místo v jeden čas,” pochvaloval si zakladatel sdružení, sociolog Petr Hampl. Podle něho proběhne ukázka toho nejlepšího, co nabízí evropská civilizace.

Přeprogramovaný premiér

Intelektuální potenciál našich vlastenců stál opravdu za to. Genetické pojetí vlastenectví, které si nezadá s nacismem, schované za pojmem „biologická determinace češství“, volání po „povinnosti režimu chránit životní styl většiny, která pije slivovici a jí chleba se sádlem“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Vávra: Jak nebezpeční jsou naši nacionalisté?

Pokud netušíte, kdo tento životní styl ohrožuje, tak je to režim, který přestává být demokratický a je něčím mezi revolucí a tyranií. Jeho ideologickou základnou je „post-judeo-křesťanský neomarxismus” importovaný Evropskou unií a neziskovými organizacemi.

Diskutující si nekladli nízké cíle - byla řeč o vyšlechtění lidských bytostí, které by prosadili rekultivaci zemědělství, průmyslu a třeba i armády. Nechyběli samozřejmě oblíbené konspirační teorie. Tak jsme se mohli dozvědět, že existují programy jako MK Ultra, které totálně přeprogramují člověka, což se prý stalo našemu panu premiérovi při návštěvě v centrále CIA v Langley, odkud se vrátil jako úplně jiná osoba.

Metafyzický sen

Záměr předvést myšlenkovou základnu českého nacionalismu se bezesporu vydařil. Šlo o přehlídku nejpokleslejšího provincionalismu, který by byl komický i v prostředí hospody čtvrté cenové skupiny.

Nakonec největší intelektuální výkon předvedla starší žena z publika, která prohlásila, že vlastenectví nevychází ani tak z morálky, ale z něčeho, čemu kanadský psycholog Jordan Peterson říká metafyzický sen, který nás může všechny spojit. Tím ovšem uhodila hřebík na hlavičku.

Nacionalismus je skutečně sen, představující národ jako nejvyšší Jsoucno. Sen, který nahrazuje jiné sny o Bohu nebo sociálně spravedlivém světě. Tento metafyzický sen dává našemu životu vyšší smysl a činí nás součástí dějin.

Nebezpečné podporování

Je možné, že hospodské blábolení našich apoštolů tohoto metafyzického snu části publika vyhovuje. Ale pokud se tohoto snu nezmocní někdo opravdu schopný, tak se nemusíme bát. Samozřejmě může nastat jiná situace, která dá vzniknout novému spasiteli. Ale z těch současných to - přes Okamurovu (SPD), Klausovu (Trikolóra) či Foldynovu (ČSSD) snahu - nikdo nebude.

Politici ostatních stran by tomu snu neměli pomáhat. Každé pohrávání si s uprchlickou kartou je v naší do sebe uzavřené společnosti nebezpečné. To zjistila ODS, která svojí nacionalistickou rétorikou dala vyrůst Klausovi ml., i ČSSD, která díky Milanu Chovancovi vybudila protiuprchlickou náladu a pomohla Okamurovi.

S čertem si zahrává i premiér Andrej Babiš (ANO), když po vzoru Viktora Orbána zkouší národnostní nótu. Přitom nikdo z dnešních politiků nebude schopen čelit věrozvěstovi, který si metafyzický sen skutečně osedlá. Podporování českého nacionalismu je proto dost nebezpečné.