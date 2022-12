To, že Česko je v ekonomické krizi, ví dnes každé malé dítě. Étos špatných časů nelze v médiích přeslechnout. Je to tak mimořádně emocionální záležitost, že ji média prostě nemohou pustit, přičemž více než kdykoliv jinde platí, že krize je fenomén sebe-potvrzující. Jinak řečeno: když budeme chtít, aby krize byla, bude, i kdyby realita byla jiná. Komentář Praha 6:30 4. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvánoční nákupy | Foto: Drahoslav Ramík | Zdroj: ČTK

Člověka taková úvaha samozřejmě napadne nejvíce ve chvílích, kdy vidí obchody přeplněné lidmi, kteří nakupují, jako by se nechumelilo, a ono se opravdu, nejen fyzicky, ale i obrazně, nechumelí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Fischer: Nakupování v permanentní krizi

Jak jinak si vysvětlit obrovské skoky tržeb během Černého pátku, který česká konzumní duše převzala z Ameriky se stejnou samozřejmou snadností jako stavění bazénů na každé zahradě nebo budování obrovských nákupních mallů na okrajích měst. Jako bychom tyto masové konzumní instinkty měli dávno ve svém společenském DNA, přestože své společnosti pořád říkáme postkomunistická.

Letošní Vánoce možná budou o trochu horší než ty loňské, ale krizové rozhodně nebudou, Češi nakupují navzdory deklarované krizi, a to minimálně od chvíle, kdy vláda oznámila zastropování cen energií. Jako by z lidu obecného v tu chvíli spadla ta největší starost a začal se zase radostně věnovat své nejoblíbenější činnosti – nakupování.

Opět rostou tržby v e-shopech, které od počátku roku až do léta padaly, rostou nákupy služeb, Černý pátek a další slevové akce zvyšují tržby v běžných obchodech. A to advent teprve začal a hlavní nákupní nápor ještě přijde.

Relativní záležitost

Češi chtějí letos šetřit na vánočních dárcích, vyplývá z průzkumu. Desetina z nich je nehodlá kupovat vůbec Číst článek

Krize je tak v naprosté většině českých domácností velmi relativní záležitostí. Tak jako se řada Čechů v průzkumech cítí být chudá, přestože vlastní nemovitost a několik aut, vidí mnoho lidí krizi už jenom v tom, že se musí při nákupu omezovat a přemýšlet, co je potřeba a co ne, případně že pod stromečkem bude letos mít každý jen pět dárků, ne jako loni osm.

Možná to ale tak zlé nebude, protože vánoční nákupy zatím zachraňují horší sezónu. Své krásně spotřební Vánoce si Česko vzít nenechá.

Podobně masivně se nakupuje i ve Spojených státech a v jiných zemích, jako by Vánoce byly na dlouho poslední fiestou před horšími časy, které snad už opravdu, tedy ne že by to někdo chtěl, přijdou.

Všechny odhady vývoje ekonomiky – ČNB, Ministerstvo financí, MMF, ekonomičtí analytici – to říkají jasně, příští rok ekonomika poklesne, jen se úplně neví, zda o procento nebo dvě a zda to bude trvat půl roku nebo rok celý. Takže jako vždy – uvidíme.

Nákupní horečka letošních Vánoc trochu dorovná ztracené zisky v první polovině roku, hlavně ale připomíná, že ekonomická krize je zatím jen virtuální. O to víc je na místě všímat si těch, kteří na tom skutečně dobře nejsou, aby přes hezké a stále bohaté Vánoce většiny českých domácností nevznikl dojem, že se v médiích přehání a situace není tak zlá, jak to vypadá.

Zdá se totiž, že krize je dnes permanentní stav, opravdu přichází ale jen tam, kam ji pustíme. V sobě i v reálném světě.

Autor je komentátor časopisu Euro