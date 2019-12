Impeachment 2020 aneb Nancy proti Donaldovi

Otázka impeachmentu ve středu přešla z rukou výboru pro tajné služby do rukou výboru pro právní otázky Sněmovny reprezentantů, což znamenalo významný posun.

Tím zásadním krokem ale bylo něco jiného, a to čtvrteční prohlášení šéfky demokratické většiny ve sněmovně Nancy Pelosiové o tom, že demokraté už začnou připravovat znění ústavní žaloby.

Právě slova této vlivné ženy signalizují, že američtí demokraté to s ústavní žalobou na Trumpa za zneužití pravomocí, bránění spravedlnosti a pohrdání Kongresem myslí vážně.

Až dosud totiž nebylo jisté, jestli je demokratická strana připravena hnát věc tak daleko, a právě Pelosiová se ještě relativně nedávno vyslovovala spíše proti impeachmentu, přestože ji k tomu někteří její spolustraníci veřejně tlačili.

Změna kalkulu

Podle jejích slov to „nestálo za to“, čímž prý myslela, že by taková věc zbytečně rozdělila společnost a poškodila americké zájmy. Tváří v tvář posledním důkazům prý změnila názor.

Impeachmentu se v Trumpově tvrzi nebojí. ‚Posílí ho, prezidentkou bude i Ivanka,‘ říká jeho příznivec Číst článek

A je pravda, že veřejně známé informace, které se dostaly na světlo i díky zatím neznámému whistleblowerovi zevnitř státního aparátu, jsou skutečně závažné.

To ostatně vyplynulo i ze slyšení na půdě sněmovny, kam byli přizváni čtyři právní experti. Podle tří z nich se prezident dopustil žalovatelných provinění, což znamená, že by podle nich měl skončit ve funkci. Podle čtvrtého znalce jednal Trump protiprávně, ale nikoli tak, aby to bylo na ústavní žalobu a případné sesazení.

Pelosiová ale možná nebyla zcela upřímná, když svá slova o tom, že by to „nestálo za to“ vykládala zcela nadstranicky. Ve skutečnosti mohla mít na mysli přinejmenším také čistě stranický zájem. Otázka ústavní žaloby na Trumpa je od počátku stranickou záležitostí, což se projevilo i při hlasování před výborem pro tajné služby – demokraté byli pro ústavní žalobu, republikáni proti.

Sázka na medializaci

Přitom je od počátku jasné, že ústavní žaloba nepovede k Trumpovu odvolání, protože o této věci by rozhodoval dvěma třetinami Senát a tam mají republikáni většinu.

Vyšetřování Trumpa se v Kongresu přesunulo do justičního výboru. Ten může sepsat i ústavní žalobu Číst článek

Pelosiová samozřejmě ví, že snaha postavit prezidenta před ústavní žalobu se nemusí vyplatit především těm, kdo se o takovou věc pokusí. Tedy že by se věc obrátila proti demokratům tak, jak se to stalo v opačném gardu v 90. letech při republikánském pokusu sesadit Clintona v aféře s Monikou Lewinskou.

Teď ale vůdkyně demokratů ve sněmovně dospěla k závěru, že tentokrát se to její straně vyplatit může. Například právě proto, že informace o Trumpových aktivitách jsou vskutku zahanbující pro prezidenta a jeho okolí. Samotné vyšetřování povede k propírání těchto věcí a na Bílý dům vrhne špatné světlo – a zřejmě oprávněně.

Americký prezident tedy asi odvolán nebude, ale bude oslaben a nakonec kvůli tomu třeba prohraje s některým ze svých demokratických vyzyvatelů. Pokud se to stane, bude to Pelosiová, kdo bude pravou vítězkou nad Trumpem.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.