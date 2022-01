Sexuální obtěžování v přímém přenosu. Novinářky se nezastali přihlížející ani kolega ze studia

Sexuální obtěžování je delikt, který se často těžko dokazuje, takže se jeho obětem mnohdy nedaří dovolat se spravedlnosti. Jedním z důvodů je, že k němu většinou dochází beze svědků. Co se však stane, když sexuální agrese proběhne před očima tisíců televizních diváků? K takové události došlo před krátkým časem v Itálii. Komentář Empoli/Toskánsko 15:56 12. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní novinářka Greta Baccagliová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sportovní novinářka Greta Beccagliová byla sexuálně napadena v živém vysílání před kamerou v italském Empoli, když u východu ze stadionu komentovala výsledek fotbalového utkání mezi Empoli a florentským mužstvem Fiorentina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Veronika Lefrancois: Sexuální obtěžování v přímém přenosu

Zezadu se k ní přiblížil neznámý muž a vší silou ji plácl přes zadek. Poté, co se ostře ohradila, sklidila ještě obscénní poznámky ze strany dvou dalších fanoušků, kteří opouštěli stadion.

To, co sedmadvacetiletou novinářku šokovalo snad ještě víc, bylo, že se jí nezastal nikdo z přihlížejících a že dokonce její kolega ji ze studia nabádal, aby pokračovala ve vysílání, jako by se nic nestalo. Celá událost rozbouřila veřejné mínění v Itálii nejen pro naprostou nepřístojnost činu, ale také pro shovívavost televizního novináře ve vztahu k viníkovi.

Ačkoliv se Gretin kolega později omluvil, veřejnost byla šokována lhostejností, kterou projevil vůči své otřesené kolegyni. Mnozí poukazovali na to, že novinářovo chování odráží hlubší problémy spojené s misogynií a mužským šovinismem, které stále přetrvávají ve společnosti.

Týden zasvěceného boje proti násilí vůči ženám

Sexuální obtěžování a zneužívání žen zůstává v Itálii palčivým problémem. Podle národního statistického úřadu více než 30 procent žen prohlašuje, že se staly jeho oběťmi.

Národní federace italských novinářů vyjádřila solidaritu s Gretou Beccagliovou jak vzhledem ke skutku, tak ve spojitosti s reakcí jejího kolegy. Podle prohlášení federace nemá nikdo za žádných okolností právo dotýkat se ženy bez jejího souhlasu a nikdo se nesmí cítit oprávněný k tomu, aby podobné chování zlehčoval.

Policie záhy identifikovala fanouška týmu Fiorentina, který se agrese dopustil, a Greta Beccagliová na něj podala trestní oznámení. Své počínání se muž snažil omluvit tím, že prý je obvykle k ženám uctivý, ale že byl v daném okamžiku rozčilený z prohry svého mužstva. Z jeho projevu to vypadalo, že mu jeho čin nepřipadal nikterak závažný.

Na této veřejné agresi je paradoxní i skutečnost, že k ní došlo uprostřed týdne zasvěceného boji proti násilí vůči ženám, ve kterém se angažovala i italská fotbalová liga a všichni hráči měli na tvářích namalovanou červenou kartu jako projev solidarity vůči obětem sexuálního obtěžování.

Greta Beccagliová později připomněla, že má v podstatě štěstí, že k agresi vůči ní došlo v přímém přenosu a že se jí tak dostalo podpory z mnoha stran. Přitom k podobným aktům sexuálního obtěžování dochází beztrestně každý den u mnoha dalších žen, a to bez přítomnosti kamer a za všeobecné lhostejnosti.