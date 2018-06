Fotbalová kritika za hranou

Česká fotbalová reprezentace nepatří mezi elitu, poslední kvalifikační období nevyšlo – ani výsledkově, a často ani herně. Problémů je dost. Na tom se shodnou asi všichni, kteří se jenom trochu o fotbal zajímají. Proč ale najednou všechno zatracovat? Sloupek Praha 5:59 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kopic se žene za míčem s australským soupeřem v zádech | Zdroj: ČTK

Sám si občas řeknu: Proč jen to není lepší? Jednoznačnou odpověď rozhodně nemám, nejsem děd Vševěd. Obecných a pořád dokola opakovaných věcí je hodně – výchova mládeže, specifické české prostředí, málo tréninku a nasazení v něm, konkurence, fyzická kondice na úkor techniky atd.

Co ale opravdu nechápu, je fanouškovský radikalismus. Pokud se někdo drží objektivních kritérií a dokáže si svůj postoj obhájit, budiž. Kritika je často prospěšná. Všechno ale hanit i po dílčích úspěších je trochu mimo.

Stačí se podívat na některé ohlasy po právě skončeném rakouském soustředění národního týmu. Ať už Češi prohráli vysoko s Austrálií, nebo následně porazili Nigérii, v mnoha diskuzích a často i názorech se jelo pořád na stejné vlně – posměšky a urážení fotbalistů a trenérů.

Za to, co předvedli nebo řekli. Každý najednou zná zákulisí a ví, že ten je takový a takový. Nechybělo ani obligátní „oni přece berou těžký prachy“, „celé dny se flákají“, „starají se jen o to, jak vypadat“…

Vraťme se, prosím, do současné reality. Shazovat výsledek proti silné Nigérii tím, že soupeř hrál na půl plynu, protože se hráči soupeře šetřili před mistrovstvím světa, je prostě nesmysl. Nikdo vítězství v přátelském utkání nepřeceňuje, ale svoji cenu má. I třeba jen psychologickou.

Troufnu si říct, že každý z nás má radost a posílí ho jakýkoli úspěch. Podobný motivační faktor funguje. A když se v práci něco povede, i když to není nejlepší na světě, nechcete slyšet, že jste nýmand, u kterého se prostě stala náhoda.