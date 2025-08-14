Nasazení federálních složek ve Washingtonu je past na demokraty
Rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa nasadit v hlavním městě Spojených států Washingtonu jednotky národní gardy, a přinejmenším na měsíc podřídit místní policii federálním složkám, vyvolalo okamžitý odpor mezi předními demokraty. Ti namítají, že Trumpovo tvrzení o údajně bezprecedentním nárůstu kriminality ve Washingtonu se neopírá o statistická data, která ukazují, že kriminalita ve Washingtonu klesla za poslední dva roky o desítky procent.
Ve skutečnosti tak dle nich jde jen o další pokus autoritářského prezidenta, podřídit si město, v němž vládnou demokraté. Trump se ostatně netají tím, že federální složky možná nasadí i v dalších velkých městech. Specificky mluví o Chicagu nebo New Yorku.
Národní gardu a armádu už poslal do ulic Los Angeles, aby potlačil protesty proti své imigrační politice. Soudy nyní rozhodují o tom, zda měl právo obejít guvernéra státu Kalifornie a starostku Los Angeles.
Někteří čelní demokraté a političtí analytici upozorňují, že výběr měst není náhodný. Ve všech vládnou demokraté a ve všech stojí v čele černošský politik nebo politička. Trump se tak snaží vytvořit v americké veřejnosti dojem, že demokraté, zejména ti černošského původu, nedokážou velká města řádně spravovat.
Nasazení federálních jednotek má ukázat, že se zločinem je možné bojovat vládou pevné ruky.
Na tiskové konferenci, kde svůj postup ve Washingtonu ospravedlňoval, Trump opět urážel některé demokratické politiky. Černošské starostky Los Angeles a Chicaga označil za neschopné a mluvil o jejich údajně nízkém IQ.
Neschopní jsou prý i guvernér státu Kalifornie Gavin Newson, nebo guvernér státu Illinois Jay Pritzker, o nichž se shodou okolností mluví, jako možných kandidátech na prezidenta za demokraty.
‚Nenechte ho improvizovat.‘ Trump se setká s Putinem po propuštění odborníků na Rusko
Číst článek
Trumpovi jde o něco jiného...
Nasazení federálních složek ve Washingtonu je tak zjevně pokusem vykreslit demokraty jako slabé v boji se zločinem před volbami do Kongresu v příštím roce. Není náhodou, že Trumpovo rozhodnutí přišlo v době, kdy se republikáni v Texasu snaží překreslit volební obvody tak, aby strana ve volbách do Sněmovny reprezentantů získala až pět křesel navíc.
Pokud by získali ve Sněmovně reprezentantů většinu demokraté, byl by Trump v posledních dvou letech svého prezidentství pod silným tlakem. A možná by se nevyhnul dalšímu pokusu o impeachment.
Demokraté ale musí být ve své kritice Trumpa opatrní. Velká americká města se skutečně potýkají s vysokou kriminalitou. A ačkoliv demokraté mají pravdu v tom, že za posledních několik let klesla zločinnost ve Washingtonu o desítky procent, a Trumpovo rozhodnutí tak v žádném případě není reakcí na krizovou situaci, většina Američanů podporuje tvrdší postoje v boji s kriminalitou.
Trump chce ‚přesná čísla‘. Šéfem úřadu statistiky práce bude ekonom konzervativního think-tanku
Číst článek
Americké veřejnosti se těžko vysvětluje, jak se o to snaží demokraté, že vysokou kriminalitu působí v prvé řadě neutěšená ekonomická a sociální situace menšin. Snahy republikánů řešit kriminalitu větší represí, se podle průzkumů nemalé části americké veřejnosti zamlouvají.
Bezpečnost dobrá opravdu není
Starostka Washingtonu Muriel Bowserová zvolila i proto nekonfrontační postup. Zdržela se polemiky s tím, zda má Trump na svůj krok právo, protože tím se budou tak jako tak nepochybně zabývat soudy.
Nasazení federálních jednotek ve svém městě přivítala s tím, že bude ráda, když vypomohou zejména v některých problémových oblastech města.
Pokud federální demonstrace síly v hlavním městě nepřinese hmatatelné zlepšení bezpečnostní situace, budou demokraté v lepší pozici při vysvětlování skutečných důvodů pro Trumpovo rozhodnutí nasadit federální složky nejprve v Los Angeles a nyní ve Washingtonu.
Jak varují někteří analytici, Trump si pod záminkou boje s kriminalitou jen připravuje půdu pro ochromení hlavních bašt demokratů.
Pokud by v některých městech nebo státech, kde federální jednotky nasadí, došlo k masovým protestům, může vyhlásit výjimečný stav, a následně suspendovat volby. V obecnější rovině ale zejména testuje, kam až může zajít ve své snaze vládnout autoritářsky.
Autor je politolog
