NATO v zajetí reality. I při oslavách zazněla typická americká kritika o výdajích na obranu

Nejvíc to schytalo Německo, které americký viceprezident Pence napomenul, že se jako největší hospodářská síla v Evropě musí víc snažit.

Zapotřebí je ovšem dodat, že procentuální propočty výdajů na obranu vzhledem k HDP nevypovídají nic o tom, jak vypadá obranyschopnost té které země konkrétně. Kritici dosavadního postupu tudíž navrhují, aby se výdaje vyjadřovaly v absolutních číslech.

Pak by se například ukázalo, že reálné výdaje na obranu rostou i u nás, ačkoliv se na mezinárodním žebříčku Česká republika propadá. A že i Německo loni vydalo na svou armádu o miliardu a půl eur víc než předloni, i když to vzhledem k rostoucímu HDP nebylo víc než obvyklých 1,23 procenta.

Do jaké míry to zrcadlí obranyschopnost země, je přesto otázka: jak loni odhalila důvěrná zpráva německého ministerstva obrany, není 40 procent helikoptér a 43 procent bojových letounů německé armády schopných provozu.

Krev budou prolévat američtí vojáci?

Z kasáren by v případě potřeby vyjel jen každý třetí tank, z 97 zbrojních systémů, dodaných v roce 2017, je jich možno nasadit jen 38. Příčinou má být nepružný státní úřad, obstarávající pro armádu veškeré dodávky od spodků po stíhačky, jehož vinou trvá vyřízení dodávek v průměru 54 měsíců.

Německá lidová tvořivost to mezitím pojala po svém a navrhuje s hořkým humorem německou armádu jako ideálního kandidáta na Nobelu cenu míru.

V reálu to ale není úsměvné ani omylem: fakt, že údernou sílu západní aliance zajišťuje už od začátku ze 40 procent americká armáda totiž výmluvně svědčí o tom, že evropští politici by v případě nutnosti nebyli schopni bránit svobodu svých zemí, ani nesporné evropské hodnoty, ač jich při kdejaké příležitosti mají plná ústa.

Zavírání očí

Podle izraelského experta na bezpečnostní problematiku a jestřába Dana Schueftana je takový přístup nezodpovědný. V loňském rozhovoru pro Deník N Schueftan říká, že Evropu dodnes traumatizují důsledky obou světových válek a války studené, ze kterých je vždycky zachraňovali Američané.

Důsledkem je, že Evropané zavírají před nebezpečím oči a nejsou ochotni udělat pro svou obranu to, co je třeba. Spoléhají se, že když nastane problém, budou za Evropu opět prolévat krev američtí vojáci. Protože Evropany v současnosti zajímá hlavně to, kam pojedou na lyže.

Schueftanův úsudek je možná až příliš příkrý. Ale je na něm hodně pravdy. Ten nejlepší dárek, který by si Evropané mohli k sedmdesátinám své aliance dát, mnohem důležitější než počítat procenta, by bylo si to narovinu přiznat.