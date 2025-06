NATO bez Ameriky, nebo NATO s Ukrajinou?

Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance v úterý na večerním zasedání Rady NATO-Ukrajina v Haagu potvrdili trvalou podporu Ukrajině v boji proti ruské agresi. Setkání, na kterém byl i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, trvalo asi tři hodiny. Vrcholné setkání NATO v Haagu by mělo končit až ve čtvrtek, a tak se tentokrát soustředíme na úskalí, která jednotu největšího vojenského paktu světa ohrožují. Komentář Praha 6:29 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rozhovoru pro Guardian Zelenskyj poznamenal: ‚Pokud NATO zůstane bez Ukrajiny, bude Evropa okupována,‘ (archivní foto) | Zdroj: Abaca Press / Alamy / Profimedia

Asi největší hrozbou je odchod USA z Aliance – byť si něco takového asi zatím nikdo neumí představit. Faktem je, a to je třeba americkému prezidentu Trumpovi i dalším kritikům starého kontinentu odsouhlasit, že Evropa, které musely Spojené státy v minulém století dvakrát velmi významně pomáhat ve světových válkách, neuvěřitelně zpohodlněla.

Pár důležitých čísel: V posledních letech dvě třetiny zbrojních zakázek spojenců v Evropě zajišťoval americký průmysl. Kdyby Amerika najednou Evropu vojensky opustila, a takováto možnost se zpoza oceánu ozývá stále častěji, bude tento rozvod podle různých odhadů trvat deset až 25 let, stál by ale až trilion amerických dolarů.

To by vyvolalo jevy přirozeně související – odchodem z Evropy by Spojené státy ztratily značnou část svého vlivu na starý kontinent. Zároveň by Američané přišli o peníze, pracovní místa i smlouvy, tak či onak spojené se zbrojními dodávkami. A Evropa by přišla o Američany.

Pax Americana?

Pokud se tento možná už započatý proces nezastaví, skončí Pax Americana – tedy epocha panování amerického světa v celém západním prostoru, která Evropě po druhé světové válce přinesla stabilitu a hospodářský rozkvět.

A ještě jedna podstatná poznámka: Na pozadí vychládajících vztahů mezi Evropou a USA samozřejmě vzniká představa nutnosti vybudovat společnou evropskou armádu. Ta není možná bez spolupráce s Ukrajinou, a ta je jedním z hlavních témat haagského summitu.

A neměli bychom zapomínat na loňský Zelenského „plán vítězství“, který spočívá vlastně v náhradě Američanů Ukrajinci. Tento nápad vzbudil údiv na obou stranách Atlantiku.

Na druhé straně je pravda, že Ukrajina za jedenáct let války s Ruskem vybudovala milionovou armádu, takovou sílu nemá k dispozici ani jedna členská země NATO – nemluvě o skutečných, draze vykoupených bojových zkušenostech ukrajinských mužů a žen.

V rozhovoru pro britský Guardian Volodymyr Zelenskyj mimo jiné poznamenal: „Pokud NATO zůstane bez Ukrajiny, bude Evropa okupována.“

Autor je komentátor Českého rozhlasu