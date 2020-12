Několik dnů před konáním tiskové konference byly zveřejněny závěry investigativní akce, které se zúčastnili novináři ruských a zahraničních médií, což byly Bellingcat, CNN, Der Spiegel, El País a The Insider.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Putin versus Navalnyj. Další kolo souboje na dálku

Tématem byla otrava opozičního politika Alexeje Navalného v ruském Tomsku. Navalnyj, jak známo, téměř zázrakem vyvázl poté, co byl zasažen bojovou chemickou látkou z rodiny novičoků. Nyní pokračuje v léčení v Německu, ale vyjádřil pevné odhodlání vrátit se do Ruska, jakmile mu to dovolí lékaři.

Investigace novinářů ze jmenovaných redakcí měla naprosto výjimečné výsledky. Podařilo se jim usvědčit skupinu osmi agentů ruské tajné služby FSB z otravy Navalného. Nešlo o žádné spekulace ani informace z nejmenovaných zdrojů, ale o podrobný seznam všech zúčastněných s fotografiemi, plnými jmény a dalšími osobními údaji a popisem jejich podílu na nepodařené vraždě ruského opozičníka.

Kdyby ho chtěli (otrávit), dotáhli by to

Navalnyj po zveřejnění těchto dat opakovaně prohlásil, že příkaz k jeho vraždě vydal osobně Putin. Ten však bezprostředně po publikaci mlčel. Zticha také byli jindy mimořádně aktivní propagandisté Putinova režimu.

Jen ministr zahraničí Sergej Lavrov se k investigaci vyjádřil, že je „zábavným čtením“. Čekalo se tedy, zda se někdo na velké tiskovce na tento případ zeptá a co na to Putin.

Roli tazatele dostal novinář z Putinova doprovodu, který pracuje pro bulvární médium Life. Prezidentova odpověď byla stereotypní. Investigaci prý zařídily západní tajné služby. Navalnyj – kterého opět nenazval jménem, čímž potvrdil, že je pro něj toto jméno z nějakého důvodu tabu – je prý ve spojení s nimi, proto ho FSB sledovala. To potvrdil. Odmítl však, že by ho chtěla otrávit. Prý nikoho nezajímá.

‚Navalnyj není významný.’ Podle ruského prezidenta Putina nebylo třeba kritika Kremlu trávit Číst článek

Putin navíc tvrdil, že americké tajné služby sledují telefony členů ruských tajných služeb, ruští agenti to ví a používají tyto telefony otevřeně tam, kde nechtějí být utajeni. Novináři totiž právě na vysledování pohybu těchto zapojených telefonů ruských tajných postavili své důkazy, že ti několik let sledovali Navalného po celém Rusku a nakonec byli tam, kde došlo k pokusu o jeho vraždu. Výpisy z účtů mobilních operátorů, jak říká větší množství ruských investigativců, se nabízejí na informačním černém trhu bez jakýchkoli překážek.

V dalším kole dálkového souboje Putina s Navalným stárnoucí vůdce neoslnil. Vypadal jako staromódní sovětský rozvědčík, který všude hledá CIA. Navíc se tak trochu prozradil, když pronesl v souvislosti se svým protivníkem tuto větu: „Kdyby ho chtěli (otrávit), dotáhli by to do konce.“ Žádný problém by to zřejmě pro ruské tajné, které řídí Putin, nebyl.

Autor je komentátor serveru novinky.cz