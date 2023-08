Neobolševik Navalnyj míří na nejhorší pudy, zní z části ruské opozice

Alexej Navalnyj je světoznámý ruský politický vězeň, byť do Putinova žaláře nakročil z vlastní vůle, když se vrátil z emigrace do Ruska a nevěřil, že bude zatčen a odsouzen, což prohlásil v letadle, kterým se vracel. Režim pokračuje v týrání Navalného. Naposledy dostal 19 let za mřížemi. Komentář Praha 6:29 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Krátce poté se objevil dlouhý text, pod nímž stojí Navalného jméno a který je manifestem tohoto politika. Vyznává se v něm ze sžíravé nenávisti k lidem, kteří podle něj zavinili současný stav Ruska. Vladimir Putin to ale není.

Navalnyj nenávidí Borise Jelcina a ruské politiky, podnikatele a novináře, kteří se v 90. letech snažili položit v zemi základy demokracie. Vyjmenoval řadu momentálně činných lidí, kteří jsou proti Putinovi, ale nesdílí Navalného pozici. Terčem nenávisti má tedy být například bývalý Putinův vězeň Michail Chodorkovskij, exšéfredaktor zakázaného rádia Echo Moskvy Alexej Venediktov či šéfredaktor opozičního exilového listu Novaja gazeta Evropa Kirill Martynov.

Chodorkovskij a Martynov v reakci poukázali, že text obsahuje přímou lež na jejich adresu, a zpochybnili možnost, že by mohl Navalnyj v lágru psát tak rozsáhlé vzkazy. Venediktov a další si všimli, že Navalnyj nebo ten, kdo ho podepsal, se zcela shoduje s Putinem v nenávisti k lidem, kteří se v 90. letech hlásili k demokracii.

Revoluční diktatura

Další negativní reakce vyvolal fakt, že v textu není ani slovo o válce, kterou Putinův režim rozpoutal proti Ukrajině, zato je směrnicí nenávisti. Spisovatel a publicista Viktor Šenderovič uvedl, že Navalnyj míří na nejhorší lidské pudy, připravuje situaci, kdy dezorientované masy budou hledat viníka katastrofy a ten jim bude předhozen v podobě liberála či kohokoli, kdo není etnický Rus. Několik autorů poznamenalo, že Navalnyj počítá v takové situaci s převzetím Putinova elektorátu, který by ho v chaosu dostal k moci.

Chodorkovskij vyjádřil názor, že Navalnyj a jeho skupina se řídí zásadou: „Jenom my víme, jak je to správně. A když s námi nesouhlasíš, zmiz, nebo ti ustřelíme kebuli.“ Navázal na to politolog Vladimir Pastuchov, podle něhož je Navalného skupina neobolševická, odmítá politické spojence, protože po převzetí moci v Rusku chce vládnout sama a má už připraveného svého Dzeržinského, svého Sverdlova a další, to už dodávám já, lidové komisaře resortů.

„Aspirují na moc, přičemž to není jen moc, ale revoluční diktatura,“ uvedl Pastuchov a nepřímo přirovnal Navalného k Stalinovi, když citoval úryvek z Leninova Dopisu sjezdu, v němž vůdce bolševiků vyjmenoval Stalinovy diktátorské sklony.

Ať už jsou subjektivní názory na Navalného v ruské opozici jakékoliv, objektivní skutečností je, že Navalného skupina zásadně nehodlá dělit moc s nikým, chová se agresivně a je organizována na vůdcovském principu. Nespravedlivé věznění vůdce skupiny na tomto faktu nic nemění.

Autor je komentátor serveru novinky.cz