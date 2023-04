Znepokojivé zprávy o Navalném

Toto pondělí byl do patnáctidenní korekce v rámci nápravného zařízení Melechovo ve Vladimirské oblasti odeslán vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Během dvou let věznění se tak stalo již více než desetkrát – vždy za porušování vězeňského řádu. Jak se zdá, vedení věznice se snaží znepříjemnit mu výkon trestu co nejvíc. Komentář Moskva 16:30 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexej Navalnyj | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na sociálních sítích Navalnyj uvádí, že tentokrát musel do vnitřní izolace v rámci nápravného zařízení zamířit proto, že kritizoval vězeňskou správu za vysoce předražené nákupy potravin. Dále uvádí, že jeho osobně „výrazně omezili v nákupu jídla pro vlastní potřebu“ a také ho „téměř zbavili času na vyřizování osobní korespondence“.

Možná ještě znepokojivější jsou zprávy politikova advokáta Vadima Kobzeva. Ten tvrdí, že Navalnyj trpí neznámou chorobou žaludku, již lékaři nejsou s to pojmenovat, a že po posledním pobytu v korekci zhubl o osm kilogramů. Kobzev dokonce vězeňskou správu viní, že jeho klientovi způsobuje „pozvolnou otravu celého organismu“.

Přičteme-li k tomu všemu již poměrně dávný výrok samotného Navalného, že jeho výkon trestu se rovná „pomalé popravě“, je obrázek o tom, jak se mu za mřížemi vede, víc než přesný.

Otázkou samozřejmě je, čím si právě Navalnyj ze strany Putinova režimu vysloužil takto drsné zacházení. Alfou a omegou všeho určitě je, že Navalnyj se Putina prostě nebojí. Když se před více než dvěma lety, 17. ledna 2021, vrátil z německého léčení, kdy ho tamní lékaři zbavovali následků otravy, způsobených ruskými tajnými službami, musel si být dobře vědom, co ho doma čeká.

A taky se dočkal – od svého návratu si na svobodě v zásadě nepobyl ani minutu. Proslulá moudrost, že dokud bude Putin v Kremlu, bude Navalnyj v kriminále, samozřejmě platí i nadále.

Větší strach než z covidu

Hlavním důvodem je přirozeně to, co jsme již nejednou konstatovali: ruský prezident je patologický zbabělec a z rezolutního opozičního politika, který se ze svých postojů nenechá nijak zviklat, má patrně ještě větší strach než z covidu. I přesto, že Navalnému na svobodě by určitě nehrozil havlovský osud „z disidenta prezidentem“.

Zaprvé proto, že rozhodně není typem všelidového vůdce a je hodně těch Rusů, kteří by za ním prostě nešli – na to je ruská společnost péčí Putinovou až příliš rozdrcená, a je otázka, kdo a jak ji dá jednou dohromady (pokud je to vůbec možné).

A zadruhé proto, že pokud Putin jednou z jakýchkoli důvodů pustí moc z rukou, přinejmenším v první fázi takovéhoto vývoje se jí chopí někdo z jeho nejbližšího okolí – to je za sovětského i postsovětského vývoje země už dávno vyzkoušené a nejednou uplatněné.

Autor je komentátor Českého rozhlasu