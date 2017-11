Názory prý nemění jen idiot. Platí to i pro jmenování premiéra?

Je-li člověk o něčem pevně přesvědčen, vyznává-li určité životní hodnoty a svůj názor může opřít o fakta, nemusí být zrovna považován za osobu mdlého rozumu v momentu, kdy své názory není ochoten změnit.

Pokud by je naopak přizpůsoboval tomu, aby se někomu zalíbil, nebo nevybočoval z davu, případně by byl ke změně svého postoje motivován pouze vidinou nějakého vlastního prospěchu, nelze ho považovat za člověka charakterního, ale spíše za vypočítavého oportunistu.

Zkrátka život je příliš pestrý na to, aby ho mohl vystihnout nějaký bonmot. Platí to i o chování Miloše Zemana v povolebním vyjednávání. Z pozice prezidenta republiky by ho měl usměrňovat takovým způsobem, aby se dospělo ke shodě na vzniku vlády, která by měla šanci získat důvěru v Poslanecké sněmovně.

Miloš Zeman se v tomto duchu příliš nechová. Byť Andrej Babiš nesměřuje k vytvoření kabinetu, který by měl šanci obstát před poslanci, prezident republiky ho nenabádá k dalšímu intenzivnímu jednání s ostatními stranami.

Pečlivě zvážený kalkul

Veřejně předsedu hnutí ANO ujišťuje o své bezvýhradné podpoře a ponouká ho ke vzniku jednobarevného kabinetu. Přičemž by se takto složená vláda mohla opírat o podporu pouze 78 poslanců. Víc křesel ve sněmovně ANO nemá zatím k dispozici.

Ke změně náhledu na to, kdo má být premiérem, nemůže Miloše Zemana nic přesvědčit. Andreje Babiše hodlá do čela vlády prosazovat i ve druhém pokusu a očekává, že stejná osoba by dostala šanci i v pokusu třetím.

Naplňuje tímto svým postojem zmiňovaný bonmot, který rád používá? Nelze to jednoznačně tvrdit. Nemá-li se na chodu vlády podílet Okamurova SPD či komunisté, nelze vytvořit většinový kabinet bez nějaké formy účasti hnutí ANO na něm.

V tom je postoj hlavy státu logický. I kdyby na Hradě po prezidentských volbách úřadoval někdo jiný než Zeman, nemohl by Babiše opomenout. Nemusel by mu však nechat volné ruce, ať si dělá, co chce. Mohl by na něj veřejně tlačit třeba v tom slova smyslu, že premiérem nechce jmenovat člověka, který čelí trestnímu stíhání a není schopen předložit negativní lustrační osvědčení.

Takovéto zapojení prezidenta do povolebního vyjednávání nyní očekávat nelze. Pevnou a neměnnou podporu Andreji Babišovi na cestě do čela vlády však nelze vysvětlovat bonmotem o mdlém rozumu, ale naopak velmi pečlivě zváženým kalkulem. Miloš Zeman zkrátka využívá situaci a snaží se pomoci Andreji Babišovi do premiérského a tím i sobě do prezidentského křesla.