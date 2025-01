Nečekaná změna lídra v obou částech spektra. Proč se tak daří Starostům a Motoristům

V preferencích před sněmovními volbami se začínají dít zajímavé věci. A týká se to jak vládní, tak opoziční části politického spektra. Starostové podle agentury Median poprvé přeskočili ODS a stali se tak nejsilnější formací tábora, který lze bez obav nazvat demokratickým. Motoristé pak předjeli SPD a zaujali pole position mezi menšími stranami tábora vyzyvatelů. Komentář Praha 6:30 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s demonstranty přes půl hodiny diskutoval | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co za těmito překvapivými pohyby je? A jde o náhodný výkyv, nebo je to zásadní trend?

Nejprve se podívejme na Starosty. Třináct procent proti jedenácti a půl u ODS je pro ně průběžný úspěch jako hrom. Stojí za ním dva důvody. První je řekněme formální. Politici Starostů už delší dobu v rozhovorech mimo záznam říkají, že chtějí praktikovat něco, co by se dalo nazvat „liberálním populismem“.

Nikoli populismem v tom smyslu, že by se snažil rozdělit společnost na dobrý lid a zlé elity a sliboval modré z nebe. Liberální populismus si chce brát od populistů klasických hlavně progresivní způsob komunikace. Tedy být vidět, nebýt upjatý, mluvit co nejvíc s lidmi. A Starostům se to daří.

Vnitřní fundament

Začalo to výjezdy Víta Rakušana do regionů ne zrovna přátelsky naladěných vůči vládě s hospodským debatním formátem nazvaným „Bez cenzury“. Pokračovalo to zlepšením práce na sociálních sítích, kde třeba na rozdíl od sítí premiéra Petra Fialy (ODS) působí autenticky.

A nyní rozjíždějí akci zvanou Podpisovka, což je jakási lidová varianta stranických primárek. Kdo sežene v kampani nejvíc podpisů lidí, půjde na první místa kandidátek.

Starostové, vzhledem k tomu, že vzešli z komunální politiky, mají kontakt s lidmi v genetické výbavě a nyní ho kapitalizují ve velké politice. Ano, jsou to populistické metody, ale fungují.

Druhý důvod momentálního úspěchu Starostů je obsahový. Dokázali se vyprofilovat jako strana, která je v české politice nejvstřícněji nakloněna evropské integraci. Neslyšíme od nich brblání na „zlý Brusel“, jsou jednoznačně pro přijetí eura. Oslovují tedy skupinu voličů, která sice není většinová, ale rozhodně není zanedbatelná a dosud se mohla cítit poněkud zanedbávaná.

Podle dat projektu Výzkumník Seznam Zpráv je totiž 82 procent voličů koalice Spolu pro přijetí eura a hlavní strana této formace – tedy ODS – se k euru staví bokem. Asi nebude úplná náhoda, že podle modelu Medianu získali Starostové nejvíce nových příznivců právě z řad původních voličů koalice Spolu.

Postoj k evropské integraci samozřejmě není jediný důvod, proč STAN získává na úkor Spolu. Podstatné bude i to, že si je lidé tolik neasociují s inflací, cenami energií a obecně stavem ekonomiky. Ale stejně je pozoruhodné, že strana, která vznikla jako volné sdružení „komunálních opravářů chodníků“ nyní profituje ze zásadních mezinárodněpolitických a hodnotových postojů.

Když se podíváme na druhou stranu politického spektra, uvidíme vzestup formace Motoristé sobě a propad Okamurovy SPD. Motoristé mají dle Medianu sedm procent a SPD by se se čtyři a půl procenty vůbec nedostala do Sněmovny.

SPD versus Motoristé

Také zde se projevují dva efekty. Prvním je novost. Zatímco Okamura je čím dál stejný, Motoristé představují stále ještě novinku. A to samo o sobě hraje v době posedlé novým důležitou roli. Mohli bychom parafrázovat Kunderovu větu „Staří mrtví musí ustoupit mladým mrtvým“ tak, že „starý extrém musí ustoupit extrému novému“.

Ale pozor: Není to ale tak přímočaré, že by se původní voliči Okamury přesouvali k neokoukanému Filipu Turkovi. Z dat Medianu spíše vyplývá, že nejsilnější odliv voličů SPD směřuje k hnutí ANO a pak rovnoměrně k dalším opozičním formacím. Motoristé si zase berou od ANO a z řad těch, kteří v roce 2021 nepřišli k volbám.

Z toho by mohlo plynout, že roste poptávka po radikálně euroskeptické straně, která ale nepůsobí tak humpolácky a explicitně rasisticky jako SPD, takže by ji Andrej Babiš neměl nejmenší problém vzít do vlády. Dalo by se to formulovat i tak, že se tato část spektra přeci jen racionalizuje.

Jestli jde – jak v případě Starostů, tak v případě Motoristů jen o momentální výkyv směrem nahoru, nebo o něco trvalejšího, samozřejmě říci nelze. Do voleb zbývá osm měsíců a z historie víme, že za takovou dobu se může všechno obrátit vzhůru nohama. Ale vzhledem k tomu, že za nynějším progresem obou stran není jen náhodný závan politických větrů, ale i popsaný vnitřní fundament, mávnout nad ním rukou by asi úplně rozumné nebylo.

Autor je komentátor Hospodářských novin