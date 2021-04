Když se dvě koalice perou, Babiš se směje

Koalice Spolu, složená z občanských demokratů, lidovců a TOP 09, a koalice Pirátů a Starostů a nezávislých jsou ve sporu ohledně návrhu koalice Spolu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO). Piráti a STAN se domnívají, že snaha o sesazení Babišovy vlády je „absurdní“, jak napsal na sociálních sítích předseda STAN Vít Rakušan. Komentář Praha 20:01 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v médiích vysvětlil, že pád Babišovy vlády by učinil hlavním aktérem dalšího dění prezidenta Miloše Zemana, což je nežádoucí zejména ve světle jeho minulých experimentů s Ústavou.

Ať už by Zeman nechal dovládnout Babišovu vládu v demisi, jako avizuje, nebo vytvořil vlastní, kterou by bezpochyby též klidně nechal vládnout bez důvěry až do ustavení nové vlády po volbách, měl by nad vládou absolutní kontrolu.

Vezmeme-li v úvahu, že Zeman dál usiluje o ponechání ruského Rosatomu v tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech a má nevyřízené účty s vedením Bezpečnostní a informační služby (BIS), mohla by jeho vláda změnit směřování České republiky.

Na podporu postoje Pirátů a STAN lze ještě dodat, že by bylo dosti podivné odevzdat vládu v zemi politikovi, na kterého senátoři chystají už druhou ústavní žalobu — tentokrát kvůli jeho projevu ke kauze Vrbětice, v němž s pomocí nepravdivých argumentů zpochybnil vládní tvrzení, že za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 byli ruští agenti, a možná vyzradil utajované skutečnosti.

Piráti a STAN preferují místo hlasování o nedůvěře rozpuštění sněmovny. Jenže to je stejně nerealistické, a tudíž do jisté míry pokrytecké, jako je volání koalice Spolu po vyslovení nedůvěry. Bylo by k tomu zapotřebí 120 hlasů, přičemž jen vládní strany, které nemají žádný důvod k předčasným volbám, mají společně 92 hlasů ve sněmovně.

Koalice Spolu i proto tvrdí, že teprve vyslovení nedůvěry by přimělo vládní strany k podpoře rozpuštění sněmovny, jenže je to jen spekulace.

Absurdní divadlo

Jisté je, že obě strategie jsou krátkozraké pokusy udělat laciný dojem na voliče šest měsíců před volbami. Koalice Spolu nemá pro svůj plán dostatek hlasů nejen kvůli neochotě Pirátů a STAN ho podpořit, ale i kvůli tomu, že by už jen k sehnání potřebných 50 hlasů k vyvolání hlasování o nedůvěře musela spolupracovat s komunisty a SPD. A to se jí nechce už kvůli tomu, jak by to zapůsobilo na pravicové voliče. Komentátoři též varují, že jde o léčku, kterou prezident nastražil společně s KSČM a SPD.

Dostatek hlasů nemá, jak už bylo řečeno, pro svůj plán dosáhnout rozpuštění sněmovny a tím i předčasných voleb ani koalice Pirátů a STAN. Přesto se obě koalice ohledně dalšího postupu, v obou případech nerealistického, svářejí před veřejností.

Zejména koalice Spolu v podobě siláckých slov o tom, jak není možné nechat Babiše vládnout až do voleb, ač jsou už za šest měsíců, míří nikoliv na vládu, kterou nemůže reálně svrhnout, ale na koalici Pirátů a STAN. Chce je mezi voliči antibabišovského tábora vykreslit jako slabochy.

Na námitky Pirátů a STAN, že by vyslovení nedůvěry vládě předalo politické otěže Zemanovi, odpovídají představitelé Spolu poněkud vágně, že se Zemana nebojí. Na tiskové konferenci se dokonce přirovnali k chartistům nebo parašutistům, kteří spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Je to celé poněkud absurdní divadlo. Lze pochopit, že zejména koalice Spolu na sebe potřebuje upozornit, protože její volební preference jsou zatím spíše zklamáním. Činit to ale s pomocí strategie, která se tváří jako útok na neschopnou vládu, ovšem ve je skutečnosti namířena proti koalici Pirátů a STAN, nahrává v konečných důsledcích především Babišovi.

Když se dva perou, třetí se směje, zde platí na sto procent.

Autor působí na New York University Prague