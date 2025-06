Nejchudší země Evropy Bulharsko bude platit eurem. Pro nás pěkný políček

Bulharsko se podle doporučení Evropské komise má stát další zemí Evropské unie, ve které se bude platit eurem. Bulharsko se nachází už čtyři roky v politické krizi, volby jsou tam tak časté, že už to téměř nejde sledovat, ale ekonomice to, zdá se, nevadí. Ta totiž utěšeně roste. Komentář Praha 6:30 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podmínky pro přijetí eura už Česká republika vloni dokázala kompletně splnit | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sice na rozdíl od Rumunska nepřeskákala třetinu Evropy, ale dotáhla se na dohled od Řecka a Slovenska. Bulharský dluh, který je jen něco přes 30 procent HDP, je jeden z vůbec nejmenších v Evropské unii.

A také inflaci se i v Bulharsku podařilo dostat pod kontrolu. Sofie, která přijetí eura poslední roky podřizuje mnohé, plní poctivě všechna kritéria a není prostě důvod ji do eurozóny nepřijmout.

Popularita eura je asi 50 procent

Bulharská politická reprezentace udělala pro přijetí evropské měny vše potřebné. A to přesto, že mezi bulharskými voliči už euro dávno není tak populární, jak bylo před deseti lety, kdy se Bulhaři o vstupu do eurozóny začali vážně bavit.

Dnes, po mnoha letech dohadování a příprav, dosahuje popularita eura jen asi 50 procent. To je z českého pohledu stále hodně. Na druhou stranu, kdyby se o přijetí eura muselo v Bulharsku konat referendum, tak kdo ví, jak by hlasování dopadlo.

Asi by při výsledku referenda hodně záleželo na tom, zda by v něm vedle občanů Bulharska žijících dnes v Bulharsku, mohli hlasovat i Bulhaři žijící v zahraničí. Místo devíti miliónů obyvatel v roce 1990 žije dnes po 35 letech v zemi méně než 6,5 milionu obyvatel.

Velká část Bulharů odešla po roce 1990 za prací hlavně do západní Evropy, někteří pak i do Turecka. Pro ty Bulhary, kteří pracují v bohatších částech Evropy, a také pro jejich rodiny, je eurová ekonomika mnohem výhodnější než ta v bulharské měně leva.

Výhodnější je i pro turisty a především přímořská turistika je pro Bulharsko jedním z motorů celé ekonomiky.

Dostáváme políček

Vstup zatím nejchudší země Evropské unie do eurozóny je další políčkem středoevropským státům v čele s Českem, které se přijetí jednotné evropské měny vyhýbají, byť by, jako v současnosti Česko, často i bez problémů splnily všechna kritéria.

Proti euru přitom padla většina argumentů, řecká dluhová krize se úspěšně vyřešila a naopak my Češi se v uvozovkách úspěšně každý rok víc a víc zadlužujeme. Euro je ale vedle ekonomického i politický projekt. Znamená plnohodnotné členství v Unii a do toho se nám prostě nechce.

To je v situaci, kdy Evropa musí čelit tlaku trumpovských Spojených států na pováženou. A je to něco, co by se dalo nazvat přinejmenším nemoudrým chováním.

Autor je evropským editorem Deníku