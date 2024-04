Nejnovější aféry AfD odvádějí pozornost od toho, že strana chce Německo odstřihnout od Západu

Pokud existuje pro politickou stranu něco jako nejhorší možný scénář, tak je to asi ten, když uzavře svou kandidátku a zjistí, že jeden z jejích kandidátů je zapleten do pořádného skandálu. Nejraději by ho stáhla, ale kvůli nejrůznějším úředním lhůtám to už nejde. Přesně to se stalo protimigrační Alternativě pro Německo (AfD).

