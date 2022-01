Vláda je kompletní a může se předvést

Last, but not least. Poslední co do počtu, ale rozhodně ne co do kvality, dalo by se říct o Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL), jenž byl jmenován a uveden do funkce ministra zemědělství ve vládě Petra Fialy (ODS). Nekulu můžeme mít za profesionála hned na několika frontách. To ještě neznamená, že bude ministrem dobrým, ostatně ve vrcholných ústavních pozicích se už odvařili jiní machři.

