Otrávené květy koronaviru u německých sousedů

Zatímco lidé v České republice si mohou současnou covidovou katastrofu, kdy se plní ty nejhorší předpovědi epidemiologů a nemocnice praskají ve švech, vysvětlovat až trestuhodně bezstarostným létem a následným chaotickým postupem vlády, nemají si naši němečtí sousedé v podstatě co vyčítat. Komentář Praha 21:42 30. října 2020

V letošním pandemickém létě se jich většina chovala přímo vzorně: v uzavřených prostorách nosili roušky a dodržovali rozestupy. Majitelé restaurací plnili všechny pokyny hygieniků do puntíku a investovali do svých podniků nezřídka i značné sumy, aby je vybavili požadovaným hygienickým standardem.

I v té poslední německé špeluňce čekali hosté disciplinovaně na uvedení ke stolu a nahlašovali svá jména i čísla telefonů, jakkoli se to příčí ochraně osobních údajů. Hlediště divadel, kin i koncertních síní se zaplňovala jen ze třetiny svých kapacit a prázdnotou zely i tribuny stadionů. Německou obdobu e-roušky si jen za dva letní měsíce stáhlo v Německu přes 17 milionů obyvatel, nejvíc z celé Evropy.

A přesto se i německá společnost teď ocitne tam, kde skončila v půlce března: v situaci, kdy se zastaví veškerý společenský život. A to nejen v hotspotech, jak to politici ještě v létě svatosvatě slibovali a jak se to do tohoto týdne praktikovalo, nýbrž – celoplošně.

Začátek dozoru nad lidmi?

Protože křivka koronavirových případů začala i v Německu přes veškerou námahu a kázeň strmě stoupat a původ nákazy se už nedal vystopovat, rozhodly se všechny spolkové země, že sice neomezí hospodářství a nezavřou školy ani obchody, ale zato až do konce listopadu drasticky omezí kromě sociálních kontaktů mezi lidmi i veškerou volnočasovou aktivitu. Zavřená budou divadla i kina, koncertní sály, restaurační zařízení i bazény a fitness centra. A setkávat se budou smět jen dvě rodiny do maximálně deseti osob.

Zklamání a rezignace je teď v Německu o to hlubší, že se nedá ani ventilovat nadáváním na vládu, protože by to nebylo tak úplně fér. Na náhradu listopadového výpadku příjmů postižených odvětví vyčlenil totiž Berlín 10 miliard eur. A ztráty se budou odhadovat podle průměrných příjmů postižených podniků v loňském roce, kdy všechno běželo na plné obrátky.

Po materiální stránce to tedy nevypadá zle. Horší je to s duchovními hodnotami. To, jak lidé dodržují omezení sociálních kontaktů, hodlají totiž německé spolkové země přísně kontrolovat a některé z nich, konkrétně Bavorsko, už oznámilo, že bude policejní kontroly provádět nejen na veřejnosti, ale i v privátě. Tedy v soukromých bytech, kam si může policie podle zákona vynutit přístup jen při nebezpečí z prodlení. Což jistě není ten případ, kdy v obýváku sedí místo deseti lidí jedenáct.

Otázka, kterou nadhodil tento týden moderátor Markus Lenz v německé televizi, zda si za 50 let nebudou lidé připomínat letošní rok nikoli jako rok opatření proti pandemii, ale jako začátek dozoru nad lidmi a omezování jejich svobody, tedy vůbec není od věci.

