Nová německá vláda bude na Polsko tvrdší. Česko by mohlo napětí tlumit

Je to dobrá zpráva pro Polsko. Ale špatná pro současnou polskou vládu v čele s Právem a spravedlností. Ta totiž dlouhodobě porušuje princip právního státu a nezávislosti soudů. Nový německý kabinet sociálních demokratů, Zelených a liberálů ze Svobodné demokratické strany (FDP) chce podle své koaliční dohody naopak důsledně dbát právě na dodržování státu práva a nezávislosti soudů v Evropské unii. Komentář Berlín/Varšava 6:29 4. prosince 2021

A podporuje navázání čerpání peněz z unijního rozpočtu na plnění této základní podmínky demokracie. Žádné demokratické vládě v Evropě by něco takového nemělo vadit, naopak by to měla přivítat.

Zvláště když v podobném duchu mluví program nové německé koalice o putinovském Rusku, kde chce rozvoj hospodářských a politických vztahů podmiňovat právě pozitivním posunem Moskvy v tomto směru.

Současně s tím nový německý kabinet jasně deklaruje, že podporuje program Východního partnerství i územní celistvost Ukrajiny. A neuznává ruskou anexi ukrajinského Krymu.

Někomu se to může zdát jako fráze. Ale ve vládě, v jejímž čele stojí sociální demokraté, známí svým velmi pragmatickým postojem k Rusku, který si mnozí politici Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) nenechali takzvaně kazit kritikou putinovského režimu, je to fráze důležitá.

Polská specifika

Polsko je v německém koaličním programu výslovně jmenováno na dvou místech. A to u podpory pokračování Výmarského trojúhelníku, což je střídavě fungující a nefungující spolupráce Francie, Německa a Polska.

A také v souvislosti s dialogem o společné historii, který se někdy nesprávně zplošťuje na válku, nacistickou okupaci a poválečné vyhnání deseti milionů Němců.

Pro současnou polskou vládu může být nevýhodou, že německá diplomacie bude v rukou šéfky strany Zelených Annaleny Baerbockové. Jsou to totiž právě Zelení, kteří otázku státu práva, nezávislosti soudnictví a lidských práv vůbec jako jeden z hlavních pilířů německé zahraniční politiky prosadili.

Na druhé straně není pro Baerbockovou, která působila dlouhé roky jako předsedkyně Zelených v Braniborsku, nové spolkové zemi sousedící s Polskem, Varšava a celá polská politika něco neznámého. To může Polsku pomoci například při jednáních o Zelené dohodě Evropské unie a polských problémech při snižování produkce skleníkových plynů.

Přes určité pochopení pro polská specifika se dá očekávat, že německo-polské vztahy budou za nové vlády v Berlíně a za současné polské vlády Práva a spravedlnosti napjatější, než byly dosud.

Česko, které se volební změnou vrací do skupiny plně demokratických zemí, by v dialogu svých dvou největších sousedů mohlo a mělo sehrát roli moderátora. I proto, že vyhrocení vztahů mezi Berlínem a Varšavou v našem zájmu rozhodně není. Obnova právního státu v Polsku ale naopak v našem českém zájmu zcela nepochybně je.

Autor je redaktorem Deníku