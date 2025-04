Německo otevřelo první zahraničí vojenskou základnu. A začne zbrojit

Obrovský posun udělala celá demokratická scéna Německa, v čele se Zelenými. Ti se z původních pacifistů stali nejrozhodnějšími obránci Ukrajiny v končícím kabinetu kancléře Olafa Scholze.

Jeho pravděpodobný budoucí následovník Friedrich Merz pak v souvislosti s Ruskem a také s nevyzpytatelným americkým prezidentem Donaldem Trumpem rozhodl o bilionovém balíků investic. Z něho může jít na posílení německé armády celá polovina, tedy pět set miliard euro.

Z Německa to může během příštích let udělat vojensky nejsilnější stát Evropy, tedy alespoň pokud jde o konvenční síly. Vlastnictví jaderných zbraní je totiž přes všechny změny stále pro spolkovou republiku tabu.

Jenže další tabu padlo právě v těchto dnech. Spolková republika otevřela svoji první stálou zahraniční vojenskou základnu od druhé světové války. Těsně u hranic s Ruskem, nedaleko litevského Vilnusu byl před několika dny slavnostně zahájen provoz základny 45. obrněné brigády bundeswehru.

„Tady, na východním křídle NATO, musíme zajistit ochranu, svobodu a bezpečnost našich litevských spojenců,“ uvedl velící německý generál Christoph Huber.

Z hlediska celkových počtů, německých vojáků této tankové jednotky má být v Litvě asi pět set, jde o symbolické odstrašení. Ale v době, kdy na Spojené státy není spoleh, je to gesto velice důležité.

Klíčový spojenec Česka

Především v Polsku, sousedícím s Litvou, však vojenské posilování Německa není vždy jen vítáno. Opoziční Právo a spravedlnost už v době, kdy vládlo v Polsku, nepřestalo nikdy Německu připomínat jeho nacistickou minulost a hlasitě se dožadovat astronomických reparací.

Nyní dává najevo pochybnosti nad tím, zda je pro Polsko posilování armády Spolkové republiky dobré. Hlasy některých německých vládních politiků, že nejlepší odpovědí na odklon amerického prezidenta Donalda Trumpa od Evropy by bylo vytvoření evropské armády, se nelíbí také.

Bývalý ministr obrany a dnes lídr strany v polském Sejmu Mariusz Blaszczak to dokonce označil za začátek předání polské bezpečnosti do, cituji: německých rukou. To podle něj dokazuje, že současný polský premiér Donald Tusk slouží německým zájmům.

Česko nemá s nacistickým Německem o moc lepší zkušenost než Poláci. Hlasy proti dnešnímu posilování německé armády se tu ale naštěstí zatím neozývají, spíše naopak. A to je při všech výhradách vůči české politice velké plus. Protože demokratické Německo by pro nás mělo být a zůstat klíčovým spojencem.

