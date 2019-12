Konec německé vlády na obzoru

Členové německých sociálních demokratů si zvolili nové nejvyšší vedení. Nejstarší politickou stranu v zemi tak povedou vůbec poprvé dvě osobnosti: bývalý ministr financí v Severním Porýní-Vestfálsku Norbert Walter-Borjans a spolková poslankyně Saskia Eskenová. Komentář Berlín 18:16 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německé sociální demokraty povedou bývalý ministr financí v Severním Porýní-Vestfálsku Norbert Walter-Borjans a spolková poslankyně Saskia Eskenová | Foto: Joerg Carstensen | Zdroj: ČTK/AP

Jinými slovy, vnitrostranické referendum vyhráli politici, s nimiž na pozici lídrů nikdo moc nepočítal. Oba kandidáti v předchozí několikaměsíční kampani neskrývali skepsi, pokud jde o pokračování současné celostátní vlády křesťanských a sociálních demokratů v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou.

Problém pro Merkelovou? Nové vedení německé sociální demokracie nevylučuje odchod z vlády Číst článek

Za svůj úspěch proto vděčí výrazné podpoře mladých socialistů, mládežnické organizaci sociálních demokratů. Pomáhali jim nejenom s kampaní, ale nakonec zřejmě přišli i disciplinovaně a ve velké míře hlasovat. Stranický dorost bojoval už před více než rokem proti další spolupráci s Merkelovou, ale neúspěšně.

Tehdy ještě většina členské základny upřednostnila zájmy státu před zájmy strany a nakonec souhlasila se vstupem do vlády. S novými předsedy by ale mohli sociálnědemokratičtí mládežníci dosáhnout svého. Stačí, aby na stranickém sjezdu, který má příští víkend formálně posvětit novou vedoucí dvojici, většina delegátů schválila ukončení vládní spolupráce. Něčemu takovému nebyli sociální demokraté nikdy tak blízko.

Jak dlouho vydrží německá vládní koalice?

Myslitelný je ale také jiný, pozvolnější rozlukový scénář. Nové vedení bude stupňovat požadavky vůči většímu vládnímu partnerovi do podoby a rozsahu, které budou pro něho nepřijatelné, takže pak jakoby nebude jiné cesty než z kabinetu odejít.

Eskenová a Walter-Borjans už avizovali, že budou ve vládě prosazovat víc peněz pro nové silnice, na ochranu klimatu a zejména pak zvýšení minimální mzdy na 12 eur. Už teď je jasné, že především poslední dva požadavky budou působit na křesťanské demokraty jako příslovečný rudý hadr na býka a nějaká dohoda se bude jevit jako nemožná.

Mimo jiné i proto, že i u křesťanských demokratů se mezitím leccos změnilo. Stranu už nevede kancléřka Merkelová, která by možná ještě byla za určitých okolností ochotna učinit nějaké vstřícné gesto. Její nástupkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová to ale nedávno schytala na křesťansko-demokratickém sjezdu, že ona s Merkelovou sociálním demokratům údajně příliš ustupují.

Nehledě na to, že Krampová-Karrenbauerová je povahově z poněkud jiného těsta než kancléřka a nebojí se jít do rizika. Prokázala to již v dobách, kdy byla ještě premiérkou v Sársku. Tenkrát raději ukončila spolupráci s menšími partnery a nechala vyhlásit předčasné volby, než aby se pokoušela křísit koalici, která už byla beztak ve fázi klinické smrti.

Podobnému stavu se nyní blíží i celoněmecká vládní koalice. Asi je v tuhle chvíli ještě předčasné ji definitivně odepisovat, do příštího víkendu, kdy sociální demokraté definitivně rozhodnou, se ještě může leccos stát. Ale možnost, že vydrží až do termínu příštích řádných voleb na podzim 2021, se po minulé sobotě nejenom že značně snížila, ale zdá se být skoro vyloučená.

Autor je komentátor Lidových novin.