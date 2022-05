Strana německého kancléře dostala výprask, který nečekala

Když se v některém z šestnácti německých regionů konají parlamentní volby, bývá jejich dopad pro celostátní politiku interpretován různě. Ti, kteří neuspěli, zpravidla tvrdí, že to bylo pouze regionální hlasování. Naopak jejich vítězové je obvykle považují za důležitý signál pro celoněmeckou politiku. Komentář Praha 6:29 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební lídr CDU v Severním Porýní-Vestfálsku Hendrik Wüst se raduje z vítězství své strany | Foto: Leon Kuegeler | Zdroj: Reuters

Pokud se ale hlasuje v nejlidnatější spolkové zemi, v níž žije 18 milionů obyvatel, zhruba čtvrtina celkové populace v Německu, je jasné, že to není jen místní událost. Tak se stalo v neděli v Severním Porýní-Vestfálsku, ve spolkové zemi, která bývá někdy označována jako „Německo v malém“.

I proto, že se zde soustřeďují na menší ploše v podstatě všechny úkoly, na jejichž vyřešení čeká i zbytek země: chátrající a dlouho neudržovaná infrastruktura, přechod od tradičního průmyslu k ekologicky šetrnějším odvětvím, případně integrace cizinců do většinové společnosti.

Roli nejsilnější strany potvrdili v Severním Porýní-Vestfálsku křesťanští demokraté. Nad druhými sociálními demokraty vyhráli s ještě o něco větším náskokem, než naznačovaly poslední předvolební průzkumy. Sociálním demokratům, kteří zde v minulosti vládli několik desítek let v kuse, se tak nepodařil návrat na pozici nejsilnější strany.

Opatrnický a nečitelný

Naopak v regionu, který oni sami s oblibou označují za „srdeční komoru německé sociální demokracie“, dosáhli historicky nejhoršího výsledku. Dostalo se jim výprasku, který téměř vylučuje možnost, aby se přesto pokusili vytvořit matematicky možnou vládní většinu s liberály a hlavně se Zelenými, kteří dokázali v Severním Porýní-Vestfálsku své hlasy oproti roku 2017 skoro ztrojnásobit.

Pro sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze je tento výsledek velmi nelichotivý, protože se dostavil ani ne půl roku od chvíle, co se ujal úřadu a měl v zádech triumf vlastního volebního vítězství. Znamená to, že voliči přestali jeho straně věřit?

Spíš se v něm nedokážou vyznat. V minulých týdnech se hodně spekulovalo, zda kancléřův opatrnický a nečitelný přístup k válce na Ukrajině nesouvisel právě s nadcházejícími volbami v Severním Porýní-Vestfálsku. Jinými slovy se snahou nerozhodit si to ani se zapřisáhlými pacifisty, ani s těmi, kteří podporují dodávky zbraní pro Ukrajinu.

Proč ale potom v nejlidnatějším německém regionu stejně špatně nedopadli i Zelení, s nimiž Scholz v Berlíně vládne? Nabízí se vysvětlení, zda to nemohlo být tím, že na rozdíl od kancléře mají Zelení jasnou představu, čeho chtějí dosáhnout.

Jsou pro ochranu klimatu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ruku v ruce s tím odjakživa varovali před závislostí na dodávkách ropy a zemního plynu z Ruska, takže teď, když ruský prezident zneužívá energetických surovin jako zbraní, je aktuální vývoj na jejich straně.

A pokud jde o válku na Ukrajině, mají sice ve svých řadách asi daleko víc pacifistů než sociální demokraté. Přesto byli konzistentnější než Scholzovi lidé a nakonec neměli ani tak velký problém souhlasit s dodávkami zbraní na Ukrajinu.

Pro vítězné křesťanské demokraty jsou volby v Severním Porýní-Vestfálsku vzpruhou a potvrzením, že se ještě neodnaučili vést úspěšné kampaně. Avšak ani oni teď nemohou usnout na vavřínech.

Ve srovnání s nevýrazným Scholzem mají výhodu, že jejich nový lídr Friedrich Merz je výborným a strhujícím řečníkem. Navíc svou nedávnou cestou na Ukrajinu prokázal cit pro správné gesto ve správnou chvíli. Jinak ovšem on i jeho strana stále dluží věrohodnou odpověď na otázku, co by dělali jinak a hlavně lépe než Scholz, kam by posunuli Německo pod svým vedením. Bez toho pro ně zůstanou dveře spolkového kancléřství ještě nějakou dobu uzavřeny.

