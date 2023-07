České nemovitosti, spekulantů ráj

Češi jsou posedlí nemovitostmi. Alespoň to vyplývá ze všemožných srovnání s okolními zeměmi. Nejvíce preferují bydlení ve vlastním, v posledních letech také hojně investují do nemovitostí. Stát jim to vše velmi nízkou regulací a zdaněním vlastnictví a obchodu s nemovitostmi umožňuje, což také plyne z mezinárodních srovnání. Z této vášně se ale lehce může stát kámen úrazu. A to v mnoha ohledech.

Praha 6:30 13. července 2023