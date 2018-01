Nenahraditelný Babiš a europoslanci

Kromě toho, že premiérem být nemusí, platí také to, že ANO za něj náhradu nemá, ani nehledá. Na tomto stanovisku se v současném volebním období nic nezmění, a stále bude mít váhu 78 mandátů.

Strany, které podmiňují vládní spolupráci anebo toleranci ANO tím, že premiérem nebude trestně stíhaný politik, mají nyní jasno. Nikoho jiného, než trestně stíhaného premiéra se v tomto volebním období nedočkají. ANO pak může cosi dojednat pouze se stranami, které na Andreje Babiše pohlížejí jako na nevinného, neboť nebyl za nic odsouzen, je pouze podezřelý.

Když se nyní vůči Babišovi a vůči hnutí, které za ním stojí, vymezují europoslanci Tomáš Ježek a Pavel Telička, vzniká optický klam, že je zde ještě něco k diskusi. Ve skutečnosti jde o politiky, se kterými už ANO nepočítá a které už ani nepotřebuje.

Zahraniční politiku dělají premiéři vždy s ohledem na politiku domácí, nikdy tomu není naopak. A z pohledu domácí politiky se Pavel Telička stal pro Babiše koulí u nohy, které se logicky zbavil.

Národní zájmy

Zatímco před volbami 2013 patřil Telička k tvářím, které novému hnutí dodávaly důvěryhodnost a lesk, ve volbách 2017 už hnutí ANO propůjčovalo lesk svým kandidátům.

Babiš už se nefotografoval s osobnostmi, ale kandidáti se fotografovali s Babišem. To možná europoslancům uniklo, anebo se s tím nedokázali smířit.

Vztah premiéra Babiše k Evropské unii nelze hodnotit podle vztahu europoslanců k premiéru Babišovi. Europoslanci jsou loajální své instituci, Evropskému parlamentu, a jsou spíše posly šířícími evropanství do zemí, ze kterých přišli, než že by v Evropě hájili národní zájmy.

Národní zájmy hájí v EU národní vlády a parlamenty. Strategii, jak v Evropě jednat, Babišovi nalinkuje Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, nikoli Pavel Telička, coby místopředseda parlamentu evropského.

To, jak europoslanci glosují domácí politiku, a na dálku Babišovi okopávají kotníky, nedává příliš smysl a budí to rozpaky. Ve zcela jiném světle by se to ovšem ukázalo, kdyby měl Pavel Telička ambici dělat politiku domácí.

Třeba z Pavla Teličky jednou bude český Martin Schulz, který se z předsedy Evropského parlamentu rekvalifikoval na předsedu německé SPD. Ani Telička nebude v Evropském parlamentu věčně.

Autor je komentátor Deníku.