Nenávist není řešení. Ani v politice

Nenávist a zvrácená ideologie přivedly k moci Adolfa Hitlera, byť mu pomohly neutěšené ekonomické poměry poválečného Německa. I v Československu se našli lidé a politici, kteří mu fandili. Ulice například uštvala spisovatele Karla Čapka.

S kultivovaným naplněním dikce mezinárodního práva neměl nic společného ani fanatismus, který občas doprovázel odsun německých rodin, mnohdy lidí, kteří se provinili pouze svým jazykem a národností.

A heslo Psům psí smrt neznělo jen z komunistických tribun 50. let minulého století, ale především z fabrik, náměstí a rozhořčeným lidem zaplněných soudních síní. Bez opory v davu by se neudržel žádný diktátor, jakkoliv by se opíral o represivní nástroje a boj s vnitřním nepřítelem. Proto by česká politická scéna měla být ostražitá, jakmile se začnou objevovat tendence, jež by mohly vést k neblahým koncům.

Fauly ze všech stran

Předvolební období je kotlíkem, v němž se vášně taví obzvláště snadno. A zatápí pod ním kde kdo. Třeba Andrej Babiš (ANO), který znegoval prezidentovu iniciativu k dohodě nad důchodovou reformou.

Polínko pak přiložil tým koalice Spolu, když vyobrazil lídry ANO s pozměněným sloganem Rusko pro tebe všecko. Předseda ODS Petr Fiala tento reklamní faul hájil slovy, že šlo o nadsázku a Babiš si nemá co stěžovat, hovoří-li o něm permanentně jako o ukrajinském premiérovi.

Jenže touto přestřelkou to neskončilo. Zcela podpásový úder vytáhl starosta Řeporyjí z ODS Pavel Novotný, který nevybíravě zkritizoval hudebníka Felixe Slováčka za to, že se na mítinku koalice Stačilo! vyfotil s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou.

Budiž, Novotný je zarytý antikomunista a ponechal si slovník bývalého bulvárního novináře. Když to ale nandal i Slováčkově nemocné dceři, překročil veškeré meze. To uznalo i vedení občanských demokratů, které Novotného výroky označilo za „lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS“. Avšak omluvy se Anna Slováčková ani její otec nedočkali.

Konečná se otázala, zda to pětikoalici připadá jako hodnotová politika, kterou razí. Danuše Nerudová, jednička na kandidátce STAN, jí odpověděla, že se s Novotným na řadě věcí neshodne, ovšem na jedné určitě ano, a to, že „komunisté jsou košťata a zločinci“.

Pětikoalici ujíždí vlak

Tento názor Nerudové nikdo nebere, ale s Novotným by se slušný politik neměl v daných souvislostech prolnout v ničem. V kotlíku to vře a frustrované veřejnosti stačí málo, aby explodoval.

Vládní představitelé cítí, že jim ujíždí vlak a místo trpělivé argumentace a určitého nadhledu sahají k podivným krokům. Mění ministry, aniž by měli v zásobě kvalitní náhradníky. Vyčítají si hříchy z minulých profesních kariér. Poukazují na neschopnost svých koaličních partnerů. A vypouštějí jedovaté sliny na všechny strany. Tak hodnotová politika opravdu nevypadá.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku