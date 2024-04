Neplněním slibů Ukrajině hazarduje Evropa sama se sebou

Někdy jsou i dva měsíce celá věčnost. Přesně tak to teď zažívají ukrajinští vojáci na frontě. Kvůli zoufalému nedostatku dělostřelecké munice se před útoky ruského vojska nemohou adekvátně bránit už teď. A to mají na první dodávku dělostřeleckých granátů, zprostředkovávaných Českem na světovém trhu, čekat až do června.

